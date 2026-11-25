Este 25 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la muerte del capitán de México 86, uno de los mayores ídolos populares de la Argentina. Su recuerdo vuelve a recorrer el país y el mundo, mientras la Justicia se prepara para dictar sentencia sobre las responsabilidades por su fallecimiento.

Seis años pasaron desde aquel 25 de noviembre de 2020 en que la muerte de Diego Armando Maradona conmocionó a la Argentina y al mundo. Tenía 60 años y se encontraba en una vivienda del partido bonaerense de Tigre, donde atravesaba una internación domiciliaria después de una intervención quirúrgica.

La noticia llegó cerca del mediodía y provocó una reacción que trascendió largamente al fútbol. En plena pandemia, miles de personas salieron a las calles para despedirlo, mientras las imágenes de su carrera, sus goles y sus celebraciones volvían a ocupar las pantallas de todo el planeta.

Seis años después, su figura conserva una presencia extraordinaria en la memoria colectiva. En murales, camisetas, canciones y tribunas, Diego continúa siendo un símbolo que atraviesa generaciones, incluso entre quienes nunca pudieron verlo jugar.

El aniversario de este miércoles tiene, además, dos referencias especiales: se cumplen 40 años de la conquista del Mundial de México 1986 y 50 años de su debut en Primera División, cuando aquel adolescente de Villa Fiorito comenzó a mostrar un talento que terminaría transformando la historia del fútbol.

De Villa Fiorito a la cima del mundo

Nacido el 30 de octubre de 1960, Maradona creció en una familia humilde y encontró en la pelota el camino hacia una vida que pronto desbordaría cualquier expectativa.

Su aparición en Argentinos Juniors, con apenas 15 años, marcó el comienzo de una trayectoria que lo llevó a Boca Juniors, Barcelona, Napoli y la Selección Argentina.

En 1979 condujo al seleccionado juvenil al título mundial en Japón. Siete años después, como capitán del equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo, alcanzó la consagración definitiva en México.

Aquel Mundial de 1986 permanece como una de las actuaciones individuales más extraordinarias en la historia del fútbol.

Maradona convirtió cinco goles, repartió asistencias decisivas y protagonizó dos de las jugadas más recordadas de todos los tiempos, ambas en los cuartos de final ante Inglaterra.

La primera fue la Mano de Dios; la segunda, una corrida de más de medio campo en la que dejó atrás a varios rivales antes de definir ante Peter Shilton. La FIFA reconocería posteriormente esa conquista como el Gol del Siglo.

En semifinales convirtió los dos tantos del triunfo frente a Bélgica y en la final participó en la jugada que terminó con el gol de Jorge Burruchaga para establecer el 3-2 sobre Alemania Federal.

La imagen de Diego levantando la Copa del Mundo en el estadio Azteca quedó incorporada para siempre a la historia argentina.

Su influencia también transformó al Napoli, al que condujo a sus primeros dos títulos de la liga italiana, en 1987 y 1990, y a la conquista de la Copa UEFA en 1989.

En una ciudad históricamente postergada frente al poder económico y deportivo del norte de Italia, el futbolista argentino adquirió una dimensión que superó cualquier reconocimiento deportivo.

Un ídolo atravesado por sus contradicciones

La historia de Maradona nunca estuvo limitada a sus logros dentro de una cancha.

Su personalidad, las posiciones públicas que asumió, sus conflictos con dirigentes e instituciones, los problemas de salud y sus luchas personales formaron parte de una vida permanentemente expuesta.

Fue capaz de despertar admiración y rechazo, protagonizar episodios controvertidos y atravesar situaciones que pusieron en riesgo su propia vida.

Pero su identificación con los sectores populares y su forma de vivir el fútbol construyeron un vínculo especialmente profundo con millones de argentinos.

Diego representó para muchos la posibilidad de llegar desde los lugares más humildes hasta lo más alto sin renunciar a sus orígenes.

Esa dimensión ayuda a comprender por qué su figura sigue generando homenajes y expresiones de afecto mucho después de su muerte.

En la víspera del aniversario, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un reconocimiento bajo el título «Maradona, una huella que el tiempo no borra», en el que destacó la manera en que su historia continúa transmitiéndose entre distintas generaciones.

El juicio por su muerte tendrá sentencia en diciembre

A seis años de aquel 25 de noviembre, todavía permanece abierto uno de los capítulos más dolorosos de su historia: la investigación judicial sobre las circunstancias de su fallecimiento y las responsabilidades de los profesionales encargados de atenderlo.

Maradona murió mientras se recuperaba en una casa del barrio privado San Andrés, en Tigre, después de haber sido operado de un hematoma subdural.

La causa judicial buscó determinar si las condiciones de esa internación domiciliaria fueron adecuadas y si existieron acciones u omisiones de sus responsables que contribuyeron a provocar su muerte.

El primer juicio oral comenzó en marzo de 2025, pero fue declarado nulo después de que se descubriera que la entonces jueza Julieta Makintach participaba en la realización de un documental no autorizado sobre el proceso.

La situación obligó a comenzar nuevamente el debate judicial, que se desarrolló durante 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

Después de más de seis meses de audiencias, el juicio concluyó el pasado 22 de octubre.

Los magistrados absolvieron al médico clínico Pedro Di Spagna y quedaron pendientes de resolución las acusaciones contra otros seis profesionales de la salud: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni.

El tribunal, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, fijó la lectura del veredicto para el martes 22 de diciembre, a las 12.

La Fiscalía solicitó distintas condenas para los acusados. Entre ellas, una pena de 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, mientras que las defensas sostuvieron sus pedidos de absolución.

También queda pendiente un proceso separado contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien optó por ser juzgada mediante un jurado popular.

Para la familia de Maradona, el próximo fallo representa una instancia decisiva después de seis años de investigación, un primer juicio frustrado y un segundo debate atravesado por testimonios, pericias y fuertes controversias sobre la atención médica que recibió el exfutbolista.

Los homenajes a seis años de su partida

Mientras se aproxima la definición judicial, los homenajes vuelven a multiplicarse en los lugares que marcaron la vida de Diego.

En Nápoles, la ciudad italiana que lo adoptó como uno de sus grandes símbolos, fue restaurado el histórico mural del Barrio Español, donde se prepararon actividades especiales para recordar el aniversario.

En La Plata, Gimnasia y Esgrima, el último club que dirigió, organizó una jornada denominada «Del Bosque a la eternidad», con un encuentro previsto para este miércoles a las 20 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

También los clubes argentinos y las instituciones del fútbol difundieron mensajes para recordar al capitán de la Selección campeona del mundo en 1986.

Su figura conserva una presencia especial en las nuevas generaciones, que conocieron sus hazañas a través de imágenes, relatos familiares y canciones que siguen escuchándose en los estadios.

La conquista argentina de Qatar 2022 también renovó ese vínculo simbólico. El tercer título mundial de la Selección, conseguido con Lionel Messi como capitán, volvió a reunir en la memoria futbolística nacional a dos figuras extraordinarias de épocas diferentes.

Maradona ya no estaba para vivir aquella celebración, pero su imagen acompañó de distintas maneras el camino de los nuevos campeones.

Seis años después de su muerte, Diego sigue siendo mucho más que el protagonista de algunos de los mejores momentos de la historia del fútbol.

Su vida estuvo marcada por el talento, la gloria, las contradicciones y una relación singular con los argentinos. La investigación sobre su muerte todavía espera una resolución judicial, mientras su legado deportivo y cultural permanece presente.

Porque el paso del tiempo no consiguió borrar aquello que Maradona construyó con una pelota: un lugar propio en la historia y en la memoria de millones de personas.