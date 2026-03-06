Boleto Educativo: continúa el cronograma de inscripciones para niveles superior y universitario

Este lunes se habilitará la postulación al beneficio para un nuevo grupo de facultades y nivel superior. Desde el 23 de febrero, ya lo tramita la comunidad educativa de otras universidades. La Provincia ratifica su compromiso con la educación asumiendo el 100% del costo del pasaje.

La Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba informa que continúa el cronograma de inscripciones para acceder al Boleto Educativo Cordobés (BEC) correspondiente al ciclo lectivo 2026.

Los beneficiarios del nivel superior y universitario están gestionando el beneficio de acuerdo con el calendario académico de sus respectivas instituciones.

Ante la quita de subsidios nacionales, el Gobierno de la Provincia ratifica su compromiso con la educación asumiendo el 100% del costo del pasaje, garantizando la gratuidad del transporte para toda la comunidad educativa en establecimientos públicos y privados de la provincia.

A continuación, se detallan las fechas de habilitación del Formulario Único de Postulantes (FUP):

Etapas ya habilitadas: Desde el pasado 23/02 se habilitó el acceso para los postulantes de la Universidad Nacional de Villa María y las Facultades de Cs. Exactas, Físicas y Naturales, y de Cs. Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

Asimismo, el 25/02 se posibilitó la inscripción para el Instituto Universitario Aeronáutico. El pasado lunes 02/03, quedó habilitado el formulario para la Universidad de Río Cuarto, y las Facultades de Cs. de la Comunicación, de Cs. Económicas y FAMAF de la UNC.

Próximas aperturas:

El próximo lunes 09/03 podrán iniciar el trámite quienes asisten al Nivel Superior, las regionales Córdoba, San Francisco y Villa María de la UTN, y las Facultades de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de Artes, de Ciencias Agropecuarias, de Ciencias Sociales, de Derecho, de Filosofía y Humanidades, y la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la UNC.

A partir del 16/03 será el turno de quienes asisten a la Universidad Provincial de Córdoba, a las Escuelas de Enfermería, de Nutrición, a la Facultad de Psicología y a la Facultad de Odontología de la UNC.

El día 18/03 se permitirá la inscripción al BEC a quienes asistan a la Facultad de Lenguas de la UNC.

Finalmente, los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica, y las Facultades de Cs. Médicas de la UNC podrán inscribirse a partir del día 23/03, mientras que los de la Escuela de Fonoaudiología lo harán desde el 30/03.

Requisitos y pasos para la inscripción

El proceso es 100% digital y se realiza a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi).

Usuario CiDi Nivel 2: El solicitante debe contar con cuenta de Ciudadano Digital Nivel 2.

Matriculación Vigente: Es indispensable que los estudiantes estén debidamente matriculados y que la institución haya cargado dicha información en el sistema.

Para validar la condición de alumno regular, los estudiantes deben permitir el acceso de la Secretaría de Transporte a sus agendas de clases al momento de inscribirse.

Formulario Único de Postulantes (FUP): En el buscador de CiDi, ingresar «Formulario Único de Postulantes» y seleccionar «Boleto Educativo Cordobés».

Carga de Datos: Completar los datos, especificando si se utilizará servicio Urbano o Interurbano.

Confirmación: Tras completar la declaración jurada, el usuario recibirá una notificación por correo electrónico con la aprobación o los pasos a seguir.

Renovación y nuevas tarjetas (Urbano Capital)

Usuarios con tarjeta Micronauta:

Una vez aprobado el trámite online, el beneficio estará habilitado para su uso o el sistema indicará si debe asistir a la empresa de transporte para renovarlo.

Usuarios sin cambio de tarjeta o nuevos beneficiarios: Deberán solicitar un turno a través del Turnero Digital Provincial (https://turnero.cba.gov.ar/turnos) para el trámite «BOLETO EDUCATIVO CORDOBÉS (BEC) – ALTA URBANO CAPITAL». Cabe recordar que la primera emisión es gratuita.

Para más información, los interesados pueden ingresar a www.cba.gov.ar/boleto-cordobes, realizar consultas vía WhatsApp al 351 201-0651 (lunes a viernes de 8 a 18 hs) o a través de redes sociales en @transportecbaok.