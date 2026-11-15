Boca goleó 3-0 a Banfield, se metió en la final de la Copa Argentina y va por otro título

El Xeneize se impuso en Mendoza con goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano. Después de un primer tiempo parejo, el equipo de Rodolfo Arruabarrena resolvió la semifinal con autoridad y enfrentará a Platense el 2 de diciembre. Ya campeón de la Liga, también tiene por delante la definición de la Copa Sudamericana.

Boca atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y sigue acumulando objetivos cumplidos. Este sábado goleó 3-0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, se clasificó a la final de la Copa Argentina y quedó a un partido de conseguir otro título en un cierre de año que lo tiene como protagonista en tres competencias.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena encontró la ventaja sobre el cierre del primer tiempo con un cabezazo de Santiago Ascacíbar, después de una gran asistencia de Leandro Paredes. En el complemento, Sebastián Villa amplió la diferencia con una excelente definición individual y Leandro Lozano estableció el resultado definitivo.

La victoria llegó una semana después de la consagración como campeón de la Liga por haber terminado primero en la tabla anual. Ahora, Boca disputará la final de la Copa Argentina frente a Platense, mientras también prepara el encuentro decisivo de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Montero sostuvo a Boca y Paredes abrió el camino

La diferencia final no reflejó lo que sucedió durante buena parte del primer tiempo.

Banfield, conducido por Pedro Troglio, comenzó con decisión y tuvo oportunidades para ponerse en ventaja. A los cinco minutos, Tomás Adoryán consiguió una posición favorable dentro del área y exigió una gran intervención de Álvaro Montero.

El arquero colombiano volvió a responder ante otro intento del mediocampista del Taladro, que encontró espacios para complicar a la defensa xeneize.

Boca tardó en acomodarse. Leandro Paredes intentaba ordenar la circulación desde el mediocampo, mientras Alan Velasco buscaba asociarse con Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Velasco tuvo una oportunidad con un remate desde afuera del área, pero Diego Rodríguez respondió para mantener la igualdad.

El encuentro parecía encaminarse al descanso sin goles hasta que apareció una jugada de enorme calidad.

En el primer minuto de tiempo agregado, Paredes recibió cerca de la medialuna y levantó la pelota por encima de la defensa, con un pase preciso que encontró a Ascacíbar entrando libre al área.

El mediocampista conectó de cabeza y colocó la pelota junto al palo izquierdo de Rodríguez.

El 1-0 a los 46 minutos fue un golpe importante para Banfield, que había conseguido sostener un desarrollo equilibrado y terminó marchándose al vestuario en desventaja.

Villa marcó un golazo y Boca comenzó a liquidar la semifinal

Con la ventaja a su favor, Boca encontró mayores espacios durante el segundo tiempo.

El equipo de Arruabarrena consiguió manejar mejor la pelota y aprovechar la necesidad de Banfield de adelantar sus líneas.

Sebastián Villa empezó a convertirse en uno de los protagonistas del encuentro, utilizando su velocidad para desequilibrar por los costados.

A los 18 minutos del complemento, el colombiano recibió sobre la izquierda, encaró hacia el área y enganchó para acomodar la pelota a su pierna derecha.

Desde allí sacó un remate potente y preciso que se metió junto a un palo, lejos del alcance del arquero.

El 2-0 terminó de inclinar el desarrollo a favor de Boca.

Banfield quedó obligado a asumir mayores riesgos, mientras el Xeneize encontraba espacios para atacar con velocidad y profundidad.

La superioridad se reflejó nuevamente en el tercer gol.

Villa participó de una combinación con Leandro Lozano, que se proyectó desde el lateral derecho y recibió la devolución del colombiano para convertir el 3-0.

La jugada sintetizó el buen momento ofensivo de Boca, que encontró respuestas tanto en sus delanteros como en los futbolistas que llegaron desde posiciones más retrasadas.

Con una ventaja prácticamente decisiva, Arruabarrena aprovechó para realizar modificaciones y administrar el esfuerzo de sus jugadores, teniendo en cuenta los compromisos que se aproximan.

Banfield ya no encontró respuestas para regresar al partido y Boca terminó celebrando una clasificación que había construido con una eficacia contundente.

Otra final para un Boca que pelea en todos los frentes

El triunfo confirmó el gran presente del equipo de Arruabarrena.

Boca venía de conquistar el título de la tabla anual con una victoria agónica frente a Defensa y Justicia, que le permitió alcanzar los 63 puntos y superar a Rosario Central en la última fecha.

Antes también había derrotado a River en el Superclásico, consolidando una recuperación que lo convirtió en uno de los principales protagonistas del fútbol argentino.

En la Copa Argentina, su recorrido incluyó triunfos frente a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento de Junín, una clasificación por penales ante Vélez y la espectacular remontada frente a Racing en los cuartos de final.

En aquel encuentro, Boca perdía 2-0 y terminó ganando 3-2 con tres goles de Enner Valencia.

Esta vez, ante Banfield, no necesitó una reacción semejante. Después de un comienzo exigente, resolvió la semifinal con una producción que creció a medida que avanzaba el partido.

El resultado dejó al Xeneize a un paso de sumar otro trofeo y mantuvo abiertas sus posibilidades de cerrar la temporada con nuevas consagraciones.

Platense será el rival en la final

Boca enfrentará a Platense el miércoles 2 de diciembre, en la definición de la Copa Argentina.

El Calamar, dirigido por Martín Palermo, consiguió su clasificación después de eliminar a Atlético Tucumán por penales, tras empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario.

La final tendrá además un atractivo especial por el reencuentro entre Boca y uno de sus máximos ídolos históricos, esta vez desde el banco rival.

Antes, el conjunto de Arruabarrena tendrá otro compromiso decisivo: el sábado 21 de noviembre disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, en Barranquilla, Colombia.

También continúa en carrera en los playoffs del Torneo Clausura.

Boca llega a este tramo del año con un título asegurado y la posibilidad de conquistar otros. En Mendoza dio un nuevo paso con una goleada que comenzó a construir sobre el final del primer tiempo y terminó resolviendo con autoridad.

La final de la Copa Argentina ya tiene a sus dos protagonistas: Boca y Platense definirán el título el 2 de diciembre.