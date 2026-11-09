Norris ganó en Brasil, Mercedes se consagró campeón y Colapinto terminó 13º en una carrera complicada

El piloto de McLaren se impuso en Interlagos después de superar al flamante campeón mundial Kimi Antonelli, que perdió la punta por un trompo. Max Verstappen protagonizó una gran remontada desde el 21º puesto hasta el segundo lugar, mientras Isack Hadjar completó el podio. Franco Colapinto tuvo una mala largada, consiguió recuperar posiciones y terminó delante de Pierre Gasly, pero Alpine volvió a quedarse sin puntos.

Lando Norris se quedó con el Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Interlagos, después de una carrera marcada por la lluvia, los cambios de neumáticos y una espectacular remontada de Max Verstappen, que largó 21º y terminó segundo.

El británico de McLaren consiguió su tercera victoria de la temporada, con una diferencia de 14,602 segundos sobre Verstappen. El francés Isack Hadjar, compañero del neerlandés en Red Bull, completó el podio.

La jornada también dejó una nueva consagración: Mercedes aseguró el Campeonato Mundial de Constructores, apenas una semana después de que Andrea Kimi Antonelli conquistara el título de pilotos en México.

Para Franco Colapinto, en cambio, fue otro fin de semana difícil. El argentino terminó 13º con Alpine, después de una largada que lo hizo retroceder varias posiciones y una carrera en la que sufrió especialmente cuando la pista estuvo mojada.

Pese a las dificultades, consiguió recuperar terreno, protagonizó algunas maniobras interesantes y cruzó la meta por delante de su compañero Pierre Gasly, que finalizó 14º.

Antonelli tomó la punta, pero un trompo cambió la carrera

La competencia comenzó con la pista húmeda y condiciones que obligaban a los pilotos a buscar constantemente los sectores con mayor adherencia.

Norris había conseguido la pole position, pero perdió dos lugares en la largada ante Antonelli y Liam Lawson.

El italiano, que llegaba a Brasil con el título mundial asegurado, tomó rápidamente el liderazgo. Sin embargo, no consiguió sostenerlo cuando el asfalto comenzó a secarse y los equipos debieron modificar sus estrategias.

El primer tramo se disputó con neumáticos intermedios, que fueron perdiendo rendimiento a medida que mejoraban las condiciones.

A partir de la vuelta 14 comenzaron las detenciones para colocar neumáticos de piso seco. Norris ingresó dos vueltas después y Antonelli lo hizo en el giro 17, conservando inicialmente la primera posición.

Pero el escenario cambió muy pronto.

En la vuelta 20, el piloto de Mercedes perdió el control de su auto en la primera curva y protagonizó un trompo que le permitió a Norris recuperar la punta.

Antonelli consiguió continuar, aunque su carrera volvió a complicarse cuando se salió de pista nuevamente en la vuelta 23.

El británico de McLaren aprovechó los errores de su rival, recuperó el liderazgo y comenzó a construir una diferencia que terminaría siendo decisiva.

Verstappen remontó desde el fondo y llegó al podio

Uno de los grandes protagonistas de la tarde fue Max Verstappen, que debió comenzar la competencia desde el 21º lugar de la grilla.

El neerlandés avanzó ocho posiciones durante la primera vuelta y, apenas cuatro giros después, ya se encontraba octavo.

Con una combinación de ritmo, adelantamientos y una estrategia acertada, Red Bull consiguió ubicarlo rápidamente entre los principales candidatos al podio.

Verstappen aprovechó también las dificultades de Antonelli y la pérdida de posiciones de otros rivales para instalarse en el grupo de punta.

Con el correr de las vueltas, el neerlandés fue consolidando una recuperación que lo llevó hasta el segundo puesto, aunque nunca consiguió acercarse lo suficiente a Norris como para discutirle la victoria en el tramo final.

Hadjar completó un excelente resultado para Red Bull al finalizar tercero, a 24,485 segundos del ganador.

Detrás llegaron George Russell, cuarto, y Antonelli, quinto, mientras Oscar Piastri terminó sexto con el otro McLaren.

La clasificación definitiva dejó séptimo a Liam Lawson y octavo a Charles Leclerc, quien había terminado por delante del neozelandés en pista, pero recibió una penalización de cinco segundos por provocar un contacto.

Lewis Hamilton, en su carrera número 400 en Fórmula 1, terminó noveno, mientras Nico Hülkenberg completó la zona de puntos.

Colapinto tuvo una largada muy complicada

El fin de semana de Franco Colapinto había comenzado con expectativas de recuperación después de la sanción que le quitó el octavo puesto conseguido en México.

Sin embargo, Alpine volvió a mostrar dificultades de rendimiento, especialmente sobre el asfalto mojado.

El argentino quedó eliminado en la Q1 del sábado con el 17º tiempo, aunque las penalizaciones aplicadas a otros competidores le permitieron avanzar hasta el 13º puesto de largada.

Esa ventaja desapareció prácticamente en los primeros metros.

Colapinto tuvo problemas de tracción y perdió varias posiciones cuando se apagaron los semáforos.

“Largamos pésimo, fue la peor del año”, reconoció después de la competencia.

El piloto explicó que no tuvo suficiente adherencia ni potencia durante la aceleración inicial y que esa situación lo dejó atrapado detrás de autos a los que posteriormente le resultó difícil superar.

En un circuito donde la pista estaba seca sobre la trayectoria ideal, pero continuaba mojada fuera de ella, los adelantamientos representaban un riesgo adicional.

Aun así, el argentino consiguió avanzar con el correr de las vueltas.

Recuperación, cambios de neumáticos y otra vez la lluvia

La estrategia de Alpine comenzó con neumáticos intermedios, pero el equipo debió adaptarse cuando el asfalto empezó a secarse.

Colapinto consiguió mostrar un mejor ritmo con los neumáticos blandos y llegó a pelear por posiciones cercanas a la zona de puntos.

Durante ese tramo sostuvo duelos con Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad, aunque también perdió tiempo detrás de Charles Leclerc y Alexander Albon.

Una salida de pista complicó su recuperación, pero el argentino consiguió continuar y mantenerse en competencia.

La lluvia volvió a aparecer durante el último tercio de la carrera y obligó a los equipos a modificar nuevamente sus estrategias.

El asfalto comenzó a perder adherencia y, a partir de la vuelta 61, varios pilotos regresaron a boxes para colocar neumáticos intermedios.

Para Alpine fue un nuevo problema.

El A526 mostró un rendimiento considerablemente inferior en condiciones de lluvia, una dificultad que había aparecido durante la clasificación y volvió a manifestarse durante el Gran Premio.

Colapinto consiguió recuperar posiciones en el tramo final y llegó a superar a su compañero Pierre Gasly, aunque no tuvo posibilidades concretas de ingresar entre los diez primeros.

Finalmente terminó 13º, a una vuelta del ganador, mientras Gasly cruzó la meta inmediatamente detrás.

“Fue lo máximo que pudimos hacer”

Después de la carrera, Colapinto reconoció que el resultado estuvo condicionado tanto por la mala largada como por las dificultades del auto sobre la pista mojada.

“Fue una carrera difícil. Intentamos maximizar el auto y estar lo más adelante posible”, explicó el argentino.

También destacó algunas de las maniobras que consiguió completar y consideró que, cuando tuvo pista libre, el Alpine mostró un rendimiento más competitivo.

Sin embargo, admitió que el equipo deberá revisar varios aspectos antes de la próxima fecha.

“No teníamos nada de grip en la lluvia, nos costó mucho con intermedios”, señaló.

El diagnóstico fue compartido por Gasly, quien explicó que el equipo había encontrado comportamientos aerodinámicos inesperados durante las sesiones sobre piso mojado.

Flavio Briatore también reconoció que Alpine no consiguió el rendimiento esperado y destacó la necesidad de comprender por qué el auto perdió tanta competitividad cuando regresó la lluvia.

El dirigente señaló que, durante el tramo con neumáticos blandos, los dos pilotos habían mostrado un ritmo mucho más alentador.

El resultado volvió a dejar al equipo francés sin unidades, después de un Gran Premio de México en el que las sanciones posteriores habían eliminado los puntos obtenidos por ambos pilotos.

Mercedes celebró el título de constructores

Mientras Norris festejaba su victoria y Red Bull celebraba el doble podio, la otra gran noticia de Interlagos llegó desde Mercedes.

Los puestos cuarto de Russell y quinto de Antonelli fueron suficientes para asegurar matemáticamente el Campeonato Mundial de Constructores 2026, cuando todavía faltan tres Grandes Premios para terminar la temporada.

La escudería alemana alcanzó los 652 puntos y consiguió una ventaja imposible de remontar para Ferrari.

Se trata del noveno título de constructores de Mercedes y el primero desde 2021.

La conquista completa una temporada excepcional para el equipo, que ya había asegurado el Mundial de Pilotos con Antonelli en el Gran Premio de México.

Aunque el flamante campeón italiano no pudo convertir su buen comienzo en una nueva victoria, el resultado alcanzó para coronar el trabajo de toda la escudería.

Cómo quedó el campeonato

Con el título de pilotos ya definido, Antonelli lidera con 390 puntos, seguido por Verstappen con 279 y Russell con 262.

Hamilton ocupa el cuarto lugar con 261 unidades, mientras Leclerc suma 251 y Norris, después de su victoria en Brasil, llegó a 246.

Colapinto permanece 12º con 27 puntos, mientras Gasly continúa décimo con 42.

Alpine conserva el sexto puesto en el campeonato de constructores con 69 unidades, aunque la falta de resultados en las últimas fechas le impide acercarse a Racing Bulls, que ocupa la quinta posición.

Lo que viene

La Fórmula 1 continuará con el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará del 19 al 21 de noviembre en Estados Unidos.

Será la primera de las tres carreras que restan para finalizar el campeonato, antes de Qatar y Abu Dhabi.

Para Colapinto, la prioridad será recuperar el rendimiento que mostró por momentos en México y durante los sectores secos de Interlagos.

El argentino volvió a completar la carrera y terminó delante de su compañero, pero no consiguió acercarse lo suficiente a la zona de puntos.

Brasil dejó una victoria de Norris, una remontada formidable de Verstappen y el título de constructores para Mercedes. Para Colapinto, el balance fue más discreto: una carrera de recuperación después de una mala largada, condicionada por las dificultades de Alpine bajo la lluvia.