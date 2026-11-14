Barrancas Bermejas: Bialet Massé abre la temporada festivalera de Punilla con tres noches de folklore, rock y carnaval

Del 20 al 22 de noviembre, la tercera edición del Festival Barrancas Bermejas reunirá a Los Tekis, Indio Lucio Rojas y Kapanga, junto a una amplia grilla de artistas regionales. La propuesta tendrá lugar junto al río Cosquín, con gastronomía, feria de emprendedores y transmisión de Canal 10.

El calendario de festivales empieza a ponerse en marcha en el Valle de Punilla y Bialet Massé se prepara para levantar el telón de una nueva temporada con tres jornadas que prometen música, encuentros y una celebración junto al río.

Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, la localidad será escenario de la tercera edición del Festival Barrancas Bermejas, que reunirá folklore, rock, música urbana y carnaval en un mismo encuentro, con Los Tekis, Indio Lucio Rojas y Kapanga como principales figuras.

Bajo el lema “Donde todo comienza”, el festival se desarrollará en el entorno natural conocido como Los Labios del Indio, a orillas del río Cosquín, uno de los paisajes característicos de Bialet Massé.

La propuesta es impulsada por la Municipalidad, encabezada por el intendente Eduardo Reyna, junto a LD Producciones, con la intención de consolidar un encuentro que combina espectáculos de alcance nacional con artistas de la región.

Una de las novedades será la transmisión a través de Canal 10 de Córdoba, perteneciente a SRT Media, que permitirá seguir parte de la celebración más allá del predio.

Tres noches, tres maneras de vivir el festival

La programación tendrá una identidad diferente cada jornada, con propuestas que recorrerán distintos géneros de la música popular.

El viernes 20 de noviembre estará dedicado al folklore y tendrá como figura central a Indio Lucio Rojas, padrino del festival, quien llegará con canciones de su reciente producción Encuentro en el fogón: entre coplas, payadas y chacareras chaqueñas.

La noche contará también con Paquito Ocaño, Sofía Murúa, La Embrujada, Lucas González, Julián Oderiz, La Yuky, La Nuestra y Trinar, en una grilla que combinará artistas de trayectoria con representantes de la escena regional.

El sábado 21 cambiará el pulso de la celebración con una jornada dedicada al rock y la música urbana.

Kapanga, en el marco de sus 30 años de trayectoria, encabezará una noche que incluirá además a Planeador V, Jano Olmos con La Hora Urbana, Jam da Miércoles, Cabeza de Radio, Deivid Bouwer, El Humano, Última Chance y Día de Cuervos.

La actividad comenzará desde el mediodía con una competencia de freestyle uno contra uno, que reunirá a exponentes del género y entregará premios a los ganadores.

Será una jornada especialmente orientada a la convivencia entre el rock, las nuevas expresiones urbanas y los artistas emergentes.

Los Tekis y una noche de carnaval para el cierre

El domingo 22 de noviembre, Barrancas Bermejas se despedirá con una celebración que combinará folklore, ritmos andinos y espíritu carnavalero.

Los protagonistas serán Los Tekis, que presentarán canciones de su nuevo álbum Andina, llevando al escenario su característico encuentro entre instrumentos tradicionales, sonidos contemporáneos y una puesta pensada para bailar.

La programación incluirá también a Kepianko, agrupaciones de caporales y las actuaciones de Jordy Vivas, Sofía Assis, Pichy Acosta, La Embrujada, Agustín Toro y El Embrujo.

El cierre buscará recuperar uno de los grandes atractivos de este tipo de encuentros: una celebración colectiva donde la música deja de estar solamente sobre el escenario y se traslada al público.

Mucho más que música junto al río

Barrancas Bermejas también tendrá una propuesta que se extenderá más allá de los espectáculos.

Durante las tres jornadas habrá más de 40 puestos de artesanos, emprendedores y proveedores locales, junto a un circuito gastronómico integrado por food trucks y comerciantes de la región.

La programación se completará con DJs, animación y un espacio especialmente destinado a los más chicos.

Para Bialet Massé, el encuentro representa además una oportunidad de generar movimiento turístico y comercial antes del comienzo de la temporada alta.

La llegada de artistas y visitantes puede traducirse en actividad para alojamientos, emprendimientos gastronómicos y comercios de la localidad, al tiempo que contribuye a incorporar a Bialet Massé dentro del circuito de festivales de Punilla.

Entradas, abonos y beneficios para residentes

Las entradas para la tercera edición del Festival Barrancas Bermejas ya se encuentran disponibles a través de Paseshow y en la boletería de la Municipalidad de Bialet Massé, de 7 a 13.

Los precios anunciados son los siguientes:

Entrada general por noche: $15.000.

$15.000. Platea por noche: $20.000.

$20.000. Platea para menores de 5 a 10 años: $10.000.

$10.000. Abono general para las tres noches: $40.000.

$40.000. Abono de platea para las tres noches: $50.000.

$50.000. Abono de platea para menores de 5 a 10 años: $25.000.

Además, los residentes de Bialet Massé tendrán un beneficio de 2×1 en entradas generales.

Con tres jornadas de estilos bien diferentes y una importante participación de artistas regionales, el Festival Barrancas Bermejas buscará consolidar su lugar en el calendario cultural de Punilla.

Y lo hará desde uno de los paisajes más reconocibles de Bialet Massé, donde el río, las sierras y la música volverán a encontrarse para anticipar el verano.