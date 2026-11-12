Llaryora anunció el regreso del Rally Mundial a Córdoba: la provincia será sede del WRC en 2028

El gobernador confirmó que Córdoba volverá a recibir una fecha del Campeonato Mundial de Rally en 2028, después de nueve años de ausencia. En 2027 se realizará el Candidate Event, una instancia clave para preparar el regreso de la máxima categoría del rally internacional. “El Rally es parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Hoy vuelve a casa”, expresó Llaryora.

Córdoba volverá a ser sede del Campeonato Mundial de Rally de la FIA (WRC) en 2028, después de nueve años de ausencia. El anuncio fue realizado este jueves por el gobernador Martín Llaryora, durante un acto en el Centro Cívico del Bicentenario, con la participación de autoridades de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el Automóvil Club Argentino (ACA) y representantes de la organización del campeonato.

El regreso de la máxima categoría del rally internacional comenzará a tomar forma en 2027, con la realización del Candidate Event Rally de Córdoba, una instancia preparatoria para la competencia mundialista.

La confirmación representa un acontecimiento de gran relevancia para el automovilismo argentino y consolida a Córdoba como sede de grandes eventos deportivos internacionales, con impacto en el turismo, la actividad económica y la generación de empleo.

Durante la presentación, Llaryora destacó el profundo vínculo que une a los cordobeses con esta competencia, cuya historia en la provincia comenzó en 1984.

“El Rally en Córdoba no es cualquier fecha, es una fecha distintiva, es parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Tenemos las campanas, tenemos la Docta, tenemos el cuarteto. Y hoy vuelve el Rally a casa”, expresó.

“No es la presentación de una fecha, es que vuelva un ícono de nuestra cultura a Córdoba. Por eso lo sentimos de esa manera y por eso el Rally es parte de nuestra sangre cordobesa”, agregó.

El mandatario puso en valor las gestiones realizadas durante los últimos años para recuperar la competencia y agradeció el acompañamiento del Automóvil Club Argentino, la FIA y los organizadores del campeonato.

Asimismo, sostuvo que el regreso del Rally Mundial es resultado de la infraestructura desarrollada por la Provincia, la experiencia adquirida en la organización de acontecimientos internacionales y la hospitalidad de los cordobeses.

“Lo mejor que tenemos es nuestra gente. Lo que hace la diferencia, cómo te reciben”, afirmó.

En ese sentido, Llaryora destacó el impacto económico que tendrá la competencia, especialmente en las localidades turísticas del interior provincial, a partir de la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

“Cuando viene un turista genera trabajo, mueve cada una de nuestras localidades, nos permite romper la estacionalidad, tener eventos que afiancen la excusa para venir a visitar a Córdoba”, señaló.

El gobernador también defendió la importancia de invertir en turismo, cultura y deporte como motores del desarrollo económico.

“No entender la inversión en la economía naranja, en la cultura, en el turismo, en el deporte, es no entender una de las economías que más dinero mueve en el mundo. Hay muchos países que pelean por una fecha de un evento mundial de esta magnitud porque saben que estos eventos internacionales te trasladan a Córdoba y la posicionan en el mundo”, sostuvo.

El regreso de una competencia histórica

La historia del Rally Mundial en Córdoba comenzó en 1984. Desde entonces, los caminos serranos se convirtieron en escenarios emblemáticos del campeonato, reconocidos internacionalmente por su exigencia técnica, sus paisajes y la multitudinaria presencia de aficionados.

Entre los tramos más representativos se encuentra El Cóndor-Copina, en las Sierras Grandes, famoso por sus curvas de montaña, sus puentes colgantes y las características de su recorrido.

Durante el acto se confirmó que este histórico tramo volverá a formar parte de la competencia en 2028, recuperando uno de los escenarios más reconocidos del Rally Mundial.

La última edición del WRC en Córdoba se disputó en 2019. Su regreso, nueve años después, marcará un nuevo capítulo en la historia del automovilismo provincial y argentino.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó la decisión política del gobernador de impulsar las gestiones para recuperar la competencia.

“Como siempre se dice en el deporte, los valientes hacen la historia y fue Martín el que siempre quiso traer de vuelta este evento tan especial para todos los cordobeses”, expresó.

El reconocimiento de las autoridades internacionales

A través de un mensaje en video, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, celebró el avance de las gestiones y destacó la pasión de los cordobeses por el automovilismo.

“El Gobierno de Córdoba se acercó a nosotros hace más de dos años para cumplir este objetivo y estamos muy felices de poder concretar este paso. He vivido en primera persona la pasión de los cordobeses por este deporte, sabemos que estamos dando un anuncio muy importante para todos los argentinos”, manifestó.

Por su parte, el presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman, agradeció el compromiso de la Provincia y subrayó la importancia del Rally para la identidad local.

“Este es un evento de Córdoba, es un evento familiar, de turismo, que tiene mucho que ver con la cultura automotriz cordobesa”, señaló.

En tanto, el director ejecutivo de WRC Promoter, Éric Boullier, expresó su satisfacción por el regreso del campeonato a la Argentina y destacó el trabajo conjunto desarrollado durante los últimos años.

“Estamos muy contentos, más que contentos, de regresar a la Argentina y, especialmente, a Córdoba. Es un trabajo en equipo que comenzamos hace ya casi dos años”, afirmó.

En 2027 se realizará el Candidate Event

Como parte del proceso de preparación, Córdoba será sede en 2027 del Candidate Event Rally de Córdoba, una instancia clave para avanzar en los aspectos organizativos y operativos necesarios para recibir nuevamente al Campeonato Mundial.

Esta actividad permitirá continuar con la planificación de la competencia internacional, que en 2028 volverá a reunir en los caminos serranos a pilotos, equipos y aficionados de distintas partes del mundo.

El regreso del WRC permitirá recuperar uno de los acontecimientos deportivos más tradicionales de Córdoba, fortalecer su proyección turística internacional y generar nuevas oportunidades para las economías regionales vinculadas al turismo y los servicios.

Autoridades presentes

Participaron del anuncio la vicegobernadora Myriam Prunotto; el intendente de Córdoba, Daniel Passerini; el ministro jefe de Gabinete, Manuel Calvo; el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri.

También estuvieron presentes el director ejecutivo de WRC Promoter, Éric Boullier; el presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman; el promotor de automovilismo Felipe Mc Gough; y representantes de la FIA, la Comisión Deportiva Automovilística, la Federación Cordobesa de Automovilismo, Rally Argentino y Rally Cordobés.