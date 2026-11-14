ProA La Falda: talento local con proyección mundial

Por Fabricio Diaz

Catorce estudiantes de esa institución educativa participan en un programa satelital internacional, demostrando el valor de la educación pública, técnica e innovadora. en Córdoba.

La educación técnica y la formación profesional son mucho más que herramientas para adquirir conocimientos: constituyen pilares estratégicos para el desarrollo territorial, la generación de oportunidades y la construcción de una sociedad preparada para los desafíos del futuro, como postuló el papa León XIV en su reciente visita a nuestro terruño.

La experiencia de ProA La Falda es un ejemplo concreto de cómo la educación pública puede trascender las aulas, vincularse con el mundo y convertirse en protagonista de procesos de innovación, participación ciudadana y transformación social.

Que sus estudiantes participen del Modelo de Naciones Unidas MUNASUR Córdoba y del Modelo PARLASUR en la Legislatura Provincial demuestra una formación que no se limita a los contenidos curriculares, sino que promueve el pensamiento crítico, el compromiso democrático, el liderazgo juvenil y la capacidad de comprender los desafíos de nuestra sociedad.

Participación extraordinaria

Pero hay un dato que merece una consideración especial: 14 de las 100 estudiantes argentinas seleccionadas para integrar el programa internacional Shakthi SAT pertenecen a ProA La Falda. Se trata de una participación extraordinaria en una iniciativa global que involucra a 12.000 niñas de 108 países y las acerca al conocimiento científico y tecnológico mediante proyectos satelitales en tiempo real.

Este logro habla de talento, dedicación y vocación, pero también de la importancia de contar con instituciones educativas que generan condiciones para que nuestros jóvenes puedan competir, crear y proyectarse internacionalmente sin tener que abandonar sus comunidades.

Córdoba necesita seguir fortaleciendo una educación pública, federal y vinculada con la producción de conocimiento, la tecnología y la innovación. Como sostiene el gobernador Martín Llaryora, el desarrollo no se construye solamente con infraestructura y obras; también requiere invertir en capacidades humanas, ampliar horizontes y garantizar igualdad de oportunidades.

Lo que sucede en ProA La Falda demuestra que el talento está en cada una de nuestras ciudades, localidades y pueblos. El desafío de las políticas públicas es acompañarlo, potenciarlo y convertirlo en una herramienta para el progreso de toda la provincia.