Belgrano ganó en Río Cuarto, llegó a la punta y se ilusiona antes del clásico

El Pirata venció 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto este jueves por la fecha 10 del Torneo Apertura. El único gol lo marcó Francisco González Metilli y el equipo de Ricardo Zielinski quedó como líder de la Zona B en la previa del duelo con Talleres.

Belgrano derrotó 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto este jueves en el estadio Antonio Candini, por una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y se subió a la cima de la Zona B en un momento clave del campeonato.

El conjunto celeste consiguió un triunfo trabajado en un partido parejo, de mucha disputa física y escaso margen. El gol que definió la noche llegó en el segundo tiempo por intermedio de Francisco González Metilli, que aprovechó su oportunidad y terminó resolviendo un encuentro cerrado en el sur cordobés.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski alcanzó la punta de su grupo y llega fortalecido al próximo compromiso, nada menos que el clásico cordobés frente a Talleres. Para Estudiantes de Río Cuarto, en cambio, la derrota significó otro golpe en una campaña que lo mantiene en la parte baja de la tabla.

En la próxima fecha, Belgrano jugará este domingo ante Talleres en el Gigante de Alberdi, en uno de los partidos más esperados del fin de semana. Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, buscará recuperarse en su siguiente presentación para intentar salir del fondo.