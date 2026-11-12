La Cumbre celebrará la Noche de los Museos con recorridos gratuitos por cinco espacios culturales

La propuesta se realizará este viernes 13 de noviembre, de 17 a 21, bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”. Habrá combis gratuitas para recorrer los espacios participantes, con salida desde la Sala Caraffa.

La Cumbre se sumará este viernes 13 de noviembre a la Noche de los Museos 2026, con una propuesta que permitirá recorrer cinco espacios dedicados al arte, la historia y el patrimonio cultural de la localidad.

La actividad se desarrollará de 17 a 21, bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, y contará con un servicio gratuito de combis para facilitar el traslado entre los distintos puntos del recorrido.

La iniciativa invita a vecinos y visitantes a conocer las colecciones, historias y expresiones culturales que forman parte de la identidad de La Cumbre, a través de una jornada que reunirá diferentes propuestas museísticas.

Los cinco museos participantes

La programación incluirá la apertura de los siguientes espacios:

Museo Miguel Ocampo.

Casa Museo Manuel Mujica Lainez.

Museo de Arte Luis José Pisano.

Museo de Motos y Bicicletas.

Museo de Historia y Patrimonio de La Cumbre.

El recorrido permitirá acercarse a distintas facetas del patrimonio local, desde las artes visuales y la literatura hasta la historia de la comunidad y las colecciones vinculadas con los vehículos antiguos.

Traslados gratuitos desde la Sala Caraffa

Para facilitar la participación, la organización dispondrá de combis gratuitas que conectarán los museos durante la jornada.

El punto de salida será la Sala Caraffa, ubicada en Pasaje Tassano 55, desde donde los asistentes podrán iniciar el recorrido.

La propuesta se desarrollará este viernes 13 de noviembre, entre las 17 y las 21, ofreciendo una oportunidad para descubrir o volver a visitar algunos de los principales espacios culturales de La Cumbre.