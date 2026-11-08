Instituto lo empató en tiempo de descuento ante Newell’s y terminó primero en la Zona A

La Gloria igualó 2-2 en Alta Córdoba después de comenzar ganando y sufrir la remontada del equipo rosarino. Facundo Suárez abrió el marcador, Walter Núñez y Walter Mazzantti dieron vuelta el resultado y Matías Tissera rescató un punto a los 48 minutos del complemento. El equipo de Diego Flores cerró la fase regular con 34 unidades y enfrentará a Huracán en los octavos de final.

Instituto cerró la fase regular del Torneo Clausura con un empate agónico que le permitió conservar el invicto en Alta Córdoba y asegurar el primer puesto de la Zona A. Este sábado igualó 2-2 frente a Newell’s Old Boys en el Monumental Presidente Perón, después de un partido cambiante que parecía encaminarse hacia una derrota hasta que Matías Tissera apareció en el tiempo de descuento.

El equipo dirigido por Diego Flores había comenzado en ventaja con un gol tempranero de Facundo Suárez, pero la visita reaccionó durante el segundo tiempo y dio vuelta el marcador con las conquistas de Walter Núñez y Walter Mazzantti.

Cuando Newell’s estaba a pocos segundos de llevarse los tres puntos, Tissera aprovechó una asistencia de Diego Sosa y estableció la igualdad definitiva.

Con este resultado, Instituto terminó primero en su grupo con 34 puntos, producto de diez victorias, cuatro empates y dos derrotas. En los octavos de final enfrentará a Huracán, que finalizó octavo en la Zona B.

Instituto golpeó de entrada, pero no pudo ampliar la ventaja

La Gloria comenzó el partido con intensidad y consiguió ponerse en ventaja antes de que se completaran los primeros diez minutos.

A los 7 minutos, Jhon Córdoba avanzó por la derecha y envió un centro que encontró a Facundo Suárez dentro del área. El delantero definió para establecer el 1-0 y darle tranquilidad al conjunto local.

El gol reflejó el buen comienzo de Instituto, que encontró espacios para atacar y complicó a la defensa rosarina con la movilidad de sus delanteros.

Suárez estuvo cerca de convertir nuevamente a los 20 minutos, después de otra intervención de Córdoba, pero no consiguió conectar con precisión.

Poco después, el delantero colombiano tuvo una oportunidad todavía más clara. Quedó frente al arquero Josué Reinatti e intentó definir por encima de su cuerpo, aunque la pelota terminó saliendo sobre el travesaño.

Newell’s, dirigido por Frank Darío Kudelka, también encontró algunas posibilidades para acercarse.

La más peligrosa llegó después de una pelota detenida. Oscar Salomón recibió dentro del área y sacó un remate que se estrelló contra el travesaño, en una de las principales oportunidades del conjunto visitante durante la primera mitad.

Instituto logró sostener la ventaja y se fue al descanso con el marcador 1-0, aunque sin haber aprovechado las ocasiones que tuvo para ampliar la diferencia.

Newell’s reaccionó y dio vuelta el partido

El complemento mostró una versión diferente del encuentro.

Newell’s adelantó sus líneas, comenzó a encontrar espacios y obligó a Instituto a retroceder varios metros.

Flores intentó recuperar el control con los ingresos de Juan Ignacio Méndez y Matías Tissera, mientras Kudelka también modificó el ataque visitante.

La igualdad llegó a los 21 minutos del segundo tiempo.

Jerónimo Gómez Mattar recibió una pelota dentro del área, avanzó hacia el fondo y envió un pase que dejó a Walter Núñez en una posición favorable para convertir el 1-1.

El gol modificó el desarrollo del partido. La Lepra ganó confianza y comenzó a manejar con mayor comodidad las transiciones ofensivas.

A los 34 minutos, el equipo rosarino encontró el segundo.

Francisco Scarpeccio participó en una acción por la derecha y habilitó a Walter Mazzantti, que acababa de ingresar en reemplazo de Núñez.

El atacante avanzó hacia el área y sacó un potente remate desde un ángulo cerrado que se metió en la parte superior del arco defendido por Marcos Ledesma.

El 2-1 dejó a Instituto frente a la posibilidad de sufrir su primera derrota como local en el campeonato.

Tissera apareció en la última jugada

La Gloria salió a buscar el empate durante los minutos finales, aunque le costó recuperar la claridad ofensiva que había mostrado al comienzo.

Newell’s intentó sostener la ventaja y administrar los tiempos, mientras Instituto acumulaba jugadores en campo rival.

La recompensa llegó cuando se disputaba el tercer minuto de descuento.

Un cambio de frente encontró a Diego Sosa dentro del área, sobre el sector izquierdo. El futbolista de Instituto envió un centro bajo y Matías Tissera apareció para empujar la pelota y superar a Reinatti.

El 2-2 desató el festejo de los hinchas de la Gloria y evitó que el equipo de Flores terminara la fase regular con una derrota en su estadio.

El empate también confirmó la capacidad de reacción del conjunto cordobés, que venía de protagonizar otro encuentro cargado de goles frente a Estudiantes de La Plata, cuando había dejado escapar una ventaja de tres tantos y terminó igualando 3-3.

Instituto terminó puntero y ya conoce a su rival

El punto conseguido frente a Newell’s le permitió a Instituto cerrar la primera etapa del Clausura en lo más alto de la Zona A.

La Gloria sumó 34 unidades en 16 encuentros y terminó por delante de Boca, que alcanzó los 33 puntos.

El equipo de Flores completó además toda la fase regular sin perder en el Monumental de Alta Córdoba, una fortaleza que contribuyó decisivamente a su posición en la tabla.

Sin embargo, el empate también dejó un sabor agridulce. Instituto volvió a resignar puntos después de ponerse en ventaja y no consiguió la victoria que necesitaba para mejorar sus posibilidades de acceder a la Copa Libertadores 2027 mediante la tabla anual.

Newell’s, por su parte, terminó sexto en la Zona A con 23 puntos y también logró clasificarse a los octavos de final.

Lo que viene

Instituto enfrentará a Huracán en los octavos de final del Torneo Clausura, con la ventaja de haber terminado primero en su grupo.

El cruce está previsto para el fin de semana del 21 de noviembre y se disputaría en el estadio Mario Alberto Kempes, debido a que el Monumental de Alta Córdoba tiene programado un recital de María Becerra.

El día y el horario definitivos todavía deben confirmarse.

La Gloria llegará a los playoffs después de una primera fase que la tuvo como protagonista y en la que consiguió sostener una regularidad importante, especialmente como local.

El empate frente a Newell’s dejó aspectos por corregir, pero también una certeza: Instituto terminó primero en su zona y afrontará la etapa decisiva con la posibilidad de seguir peleando por el título.