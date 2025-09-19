Alerta meteorológica por tormentas en Córdoba para este sábado

La Secretaría de Gestión de Riesgo advirtió que las celebraciones por el Día de la Primavera podrían verse afectadas por un frente de viento sur. Recomiendan extremar cuidados en actividades al aire libre.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil informó que durante la tarde del sábado 20 de septiembre, Córdoba se verá afectada por tormentas de variada intensidad. Según el reporte oficial, después de las 15 horas ingresará un frente de viento sur con ráfagas fuertes, lo que genera especial preocupación en el marco de los festejos por el Día de la Primavera.

El organismo provincial pidió a la población —y en particular a los jóvenes que se concentran en espacios abiertos— que, en caso de registrarse vientos intensos, se resguarden en lugares seguros: lejos de árboles, escenarios y estructuras móviles, o bien dentro de un vehículo hasta que pase la tormenta.

Desde la Secretaría remarcaron la importancia de seguir las indicaciones de la Policía Caminera, la Policía de Córdoba y las defensas civiles locales, ya que estas medidas son clave para prevenir accidentes.

Además, se anticipa un marcado descenso de la temperatura desde la noche del sábado, con un cambio de tiempo que se extenderá hacia el domingo.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a la información oficial que se difundirá en las próximas horas, ya que la situación meteorológica se encuentra en constante actualización.