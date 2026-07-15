Una tregua del invierno en Villa Carlos Paz: el jueves podría llegar a 25°

La temperatura irá en ascenso durante las próximas 48 horas en Villa Carlos Paz y Punilla. Este miércoles tendrá una tarde templada, aunque los pronósticos difieren sobre la máxima; para el jueves, las distintas proyecciones coinciden en valores cercanos a 25°.

El invierno dará una pausa durante las próximas horas en Villa Carlos Paz, con viento del norte, nubosidad variable y un marcado aumento de la temperatura hacia el jueves.

Para hoy, miércoles 15, el pronóstico oficial anticipa una jornada parcialmente nublada, con una mínima cercana a 9° y una máxima de 17°. Sin embargo, otros modelos meteorológicos proyectan una tarde más templada y ubican el registro máximo entre 21° y 23°.

El viento soplará del sector norte y podría ganar intensidad durante la tarde. Más allá de la diferencia entre las proyecciones, el ambiente será claramente más agradable que durante las jornadas de frío intenso de comienzos de julio.

El jueves 16 se acentuará el ascenso térmico. El SMN prevé temperaturas cercanas a 10° durante la mañana y una máxima de 25° por la tarde, con cielo entre parcialmente y algo nublado.

Los modelos alternativos se mantienen en valores similares y calculan una máxima de entre 24° y 26°, acompañada por viento norte moderado, que podría presentar algunas ráfagas.

El cambio más marcado se sentirá mañana: después de varias semanas dominadas por temperaturas bajas, Villa Carlos Paz podría tener una tarde inusualmente templada para mediados de julio.