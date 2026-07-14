San Antonio de Arredondo recibirá la presentación de “Un lugar en el mundo para Argentina”

El nuevo libro de Francisco Zanichelli, con prólogos de Roberto Lavagna y Felipe Solá, propone una mirada federal sobre la inserción internacional del país y recupera el legado político de José Manuel de la Sota. El encuentro será este viernes 17 de julio, con entrada gratuita.

San Antonio de Arredondo será sede este viernes de la presentación del libro “Un lugar en el mundo para Argentina: el legado delasotista”, escrito por el abogado y magíster en Relaciones Internacionales Francisco Zanichelli.

La actividad comenzará a las 18 horas en el Centro de Innovación y Desarrollo Económico, ubicado en avenida Cura Brochero 2305, y estará abierta al público con entrada libre y gratuita.

La obra propone una reflexión sobre el lugar que Argentina podría ocupar dentro de un escenario internacional atravesado por conflictos, incertidumbre económica y cambios en las relaciones de poder.

Más que una reconstrucción histórica o biográfica, el libro se presenta como un trabajo de análisis y opinión política que busca delinear una hoja de ruta para la inserción internacional del país desde una perspectiva federal.

El legado de José Manuel de la Sota

Uno de los ejes centrales es la recuperación del pensamiento y la experiencia política de José Manuel de la Sota, a partir de los distintos roles que ocupó a lo largo de su trayectoria.

El autor aborda su paso por el Congreso de la Nación, su gestión como embajador argentino en Brasil, sus tres períodos como gobernador de Córdoba y su posterior proyección presidencial.

A partir de ese recorrido, Zanichelli analiza una concepción basada en la construcción de consensos, la producción, el desarrollo y la integración regional como componentes de la soberanía nacional.

La propuesta plantea abandonar la lógica de enfrentamiento permanente y pensar a Argentina como un “país puente”, capaz de sostener el diálogo, fortalecer su relación con la región y defender sus intereses desde una estrategia propia.

Una discusión desde el interior

La presentación en San Antonio de Arredondo busca acercar a la región un debate que muchas veces queda concentrado en ámbitos académicos, diplomáticos y políticos de las grandes ciudades.

Desde esa perspectiva, el libro sostiene que la política exterior no debería ser una discusión reservada exclusivamente al poder central, sino una herramienta vinculada con las necesidades productivas, económicas y sociales de las provincias.

La elección de una localidad del Valle de Punilla para presentar la obra se relaciona con esa mirada federal y con la intención de ampliar la conversación sobre el rumbo internacional de Argentina.

Prólogos de Lavagna y Solá

El libro cuenta con prólogos del exministro de Economía Roberto Lavagna y del exgobernador bonaerense y excanciller Felipe Solá.

Ambos aportan sus perspectivas sobre los desafíos estructurales del país, la necesidad de recuperar una visión federal y la vigencia de algunos de los debates planteados por De la Sota.

La actividad de este viernes ofrecerá así una oportunidad para conocer la propuesta de Zanichelli y abrir una conversación sobre política exterior, federalismo, desarrollo productivo y construcción de consensos.