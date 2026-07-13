Llaryora llega este martes a San Antonio de Arredondo para inaugurar una obra de gas y entregar créditos

El gobernador encabezará este martes dos actividades junto al intendente Ariel Moyano: la habilitación de la tercera etapa de la red de gas natural y un acto del programa Banco de la Gente.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, visitará este martes San Antonio de Arredondo, donde participará junto al intendente Ariel Moyano de dos actividades institucionales vinculadas con infraestructura y apoyo económico.

La agenda comenzará a las 17.30 en el Centro de Jubilados Edad Dorada, ubicado en avenida Héroes de Malvinas 885, con la inauguración de la tercera etapa de la obra de gas natural.

Durante el acto se realizará la habilitación formal de la nueva infraestructura, destinada a ampliar el acceso al servicio y acompañar el desarrollo residencial y productivo de la localidad.

Posteriormente, a las 17.45, las autoridades se trasladarán al Centro de Innovación y Desarrollo Económico, sobre avenida Cura Brochero 2305.

Allí se llevará adelante la entrega de créditos del programa Banco de la Gente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia de Córdoba.

La actividad reunirá a autoridades provinciales y municipales, además de beneficiarios de la iniciativa.