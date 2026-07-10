Villa Carlos Paz tendrá un fin de semana fresco, con máximas entre 14° y 16°

El SMN anticipa tres jornadas con temperaturas moderadas y pocas variaciones en Villa Carlos Paz y Punilla. El sábado será el día más templado, con una máxima de 16°, mientras que el domingo bajará levemente hasta los 14°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un fin de semana típicamente invernal en Villa Carlos Paz, con mañanas frescas, tardes moderadas y cielo parcialmente nublado.

Para este viernes 10, la temperatura se moverá entre una mínima de 8° y una máxima de 15°. Hacia la noche, el termómetro rondará los 13°, con viento muy leve, de apenas 0–2 km/h.

El sábado 11 será la jornada más templada del período. Durante la mañana se esperan valores de entre 8° y 10°, mientras que por la tarde la temperatura alcanzará una máxima de 16°. Hacia la noche bajará hasta unos 11°, con viento suave de 7–12 km/h.

Para el domingo 12, se prevé una mínima de 7° y una máxima de 14°. El cielo se presentará parcialmente nublado, con algunos momentos de sol y viento leve, en torno a 7–12 km/h.

El fin de semana transcurrirá sin cambios bruscos: el sábado ofrecerá la tarde más agradable y el domingo cerrará con un leve descenso de temperatura.