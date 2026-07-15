Mundial 2026: Argentina e Inglaterra, frente a frente en una semifinal cargada de historia

La Selección buscará este miércoles, desde las 16, el pase a la final ante uno de sus grandes rivales mundialistas. España espera al ganador, mientras Villa Carlos Paz y la ciudad de Córdoba prepararon operativos especiales ante la expectativa por el partido.

Argentina e Inglaterra protagonizarán este miércoles uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. Desde las 16 —hora argentina—, se enfrentarán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en la gran final, donde ya espera España después de su victoria por 2-0 ante Francia.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni intentará dar otro paso en la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Del otro lado estará un conjunto inglés que busca regresar a una final mundialista después de 60 años y conquistar el segundo título de su historia.

La expectativa excede ampliamente lo deportivo. Argentina e Inglaterra construyeron a lo largo de las décadas una de las rivalidades más reconocibles de la Copa del Mundo, marcada por partidos inolvidables, polémicas, figuras históricas y eliminaciones que permanecen en la memoria de ambos países.

Será el sexto enfrentamiento entre los dos seleccionados en un Mundial. Inglaterra ganó los cruces de Chile 1962, Inglaterra 1966 y Corea-Japón 2002, mientras que Argentina se impuso en México 1986 y avanzó por penales en Francia 1998, después de igualar 2-2.

El último antecedente mundialista ocurrió hace 24 años, cuando un penal convertido por David Beckham le dio el triunfo al conjunto británico en Sapporo. Desde entonces, nunca volvieron a encontrarse en la máxima competencia.

Messi, Kane y Bellingham, las figuras del duelo

Argentina llegará nuevamente conducida por Lionel Messi, quien acumula ocho goles en el torneo y es una de las principales figuras de la competencia. El capitán disputará por primera vez un encuentro mundialista ante Inglaterra, un rival que atravesó buena parte de la historia de la Selección, pero al que nunca había enfrentado en una Copa del Mundo.

La Albiceleste alcanzó las semifinales después de superar por 3-2 a Cabo Verde, vencer también por 3-2 a Egipto y derrotar 3-1 a Suiza durante el alargue. Aunque atravesó momentos de dificultad en cada eliminatoria, volvió a exhibir capacidad para resolver partidos cerrados y mantenerse en carrera.

Scaloni evitó confirmar la formación y aseguró que elegirá a los futbolistas que considere en mejores condiciones para afrontar el encuentro. También intentó apartar del vestuario cualquier carga ajena al juego.

“Esto es fútbol”, remarcó el entrenador, quien sostuvo que sería equivocado mezclar el partido con otros episodios históricos. También afirmó que el plantel mantiene intacta la ilusión y que dejará “hasta la última gota de sudor” para llegar a la definición.

El último entrenamiento argentino incluyó trabajos de velocidad, coordinación y reacción, además de los movimientos tácticos preparados para enfrentar al equipo de Thomas Tuchel.

Inglaterra también debió superar tres eliminatorias exigentes. Primero venció 2-1 a República Democrática del Congo, luego derrotó 3-2 a México y finalmente superó 2-1 a Noruega, en tiempo suplementario, con un doblete de Jude Bellingham.

El mediocampista del Real Madrid y Harry Kane son las grandes referencias del seleccionado europeo. Ambos marcaron seis tantos y concentraron 12 de los 13 goles ingleses durante el Mundial. Kane, además de su capacidad para definir, suele retroceder para asociarse y generar espacios para las llegadas de Bellingham.

El cruce plantea un desafío especialmente complejo para el mediocampo argentino. Inglaterra cuenta con jugadores de potencia física, buen juego aéreo y capacidad para acelerar en pocos metros, pero también mostró dificultades para sostener el control durante varios pasajes de sus encuentros eliminatorios.

Argentina intentará disputarle la posesión, evitar pérdidas que permitan transiciones rápidas y encontrar a Messi entre las líneas defensivas. La respuesta inglesa dependerá, en buena medida, de su capacidad para reducir los espacios alrededor del capitán argentino sin resignar presencia ofensiva.

Tuchel reconoció la dimensión del encuentro, aunque adoptó una postura similar a la de Scaloni y aseguró que su plantel no utilizará los antecedentes como una motivación adicional. El entrenador definió el partido como una ocasión de enorme magnitud y afirmó que Inglaterra intentará imponer su estilo y sus fortalezas.

Un escenario conocido para ambos

El partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, un estadio cubierto con capacidad para más de 75.000 espectadores. Allí, Argentina venció a Egipto en los octavos de final e Inglaterra eliminó a República Democrática del Congo en la primera ronda de eliminación directa.

El encuentro comenzará a las 16 y podrá verse en vivo, entre otras señales, por la TV Pública. En caso de igualdad durante los 90 minutos habrá alargue y, si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

El ganador enfrentará a España el domingo 19 de julio, también a las 16, en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey. El seleccionado que resulte derrotado jugará el sábado ante Francia por el tercer puesto.

Villa Carlos Paz, sin Fan Fest pero con operativo especial

La expectativa también se hará sentir en Villa Carlos Paz, aunque este miércoles no habrá una nueva edición del Fan Fest organizado durante las anteriores presentaciones de la Selección.

La Cámara de Turismo informó que las jornadas previstas originalmente ya fueron completadas. Por ese motivo, no habrá actividades especiales ni pantalla gigante para la previa, y el encuentro podrá seguirse en los bares, restaurantes y otros establecimientos gastronómicos del centro.

De todos modos, la ciudad contará con un operativo preventivo ante la posibilidad de una importante concentración de vecinos y turistas durante o después del partido. El dispositivo adquiere especial relevancia por el movimiento generado durante las vacaciones de invierno.

El esquema fue diagramado por la Policía de Córdoba, el Ministerio de Seguridad provincial y la Municipalidad, y contempla vallados, anillos de prevención, filtros de ingreso y posibles cortes de tránsito según la cantidad de personas que se acerquen al área céntrica.

Los controles impedirán el ingreso a las zonas de concentración de personas alcoholizadas o que lleven botellas, pirotecnia y otros elementos considerados peligrosos.

Las autoridades advirtieron además que quienes provoquen incidentes serán puestos a disposición de la Justicia. Sus datos también podrán ser remitidos al programa Tribuna Segura, con la posibilidad de que se les restrinja el acceso a futuros espectáculos deportivos o eventos masivos.

Restricciones en la ciudad de Córdoba

En la ciudad de Córdoba, el operativo tendrá como punto principal el sector del Patio Olmos, donde habitualmente se concentran los festejos vinculados con la Selección.

La Municipalidad dispuso la prohibición del expendio, suministro, entrega y venta de bebidas alcohólicas desde las 14 y hasta dos horas después de finalizado el encuentro.

Desde el Ente Municipal de Fiscalización y Control explicaron que la medida tiene carácter preventivo y busca preservar la seguridad pública, evitar situaciones de riesgo y proteger el orden y la convivencia ciudadana.

Mientras en Atlanta se defina el segundo finalista del Mundial, las calles, los bares y los hogares volverán a concentrar la atención de millones de argentinos. La Selección está a un partido de otra final y enfrente tendrá a un rival que, por historia, jerarquía y presente, convierte la semifinal en una cita diferente.