Llaryora anunció la rehabilitación de un tramo de la colectora que une Malagueño con Villa Carlos Paz

Así lo confirmó el mandatario Martín Llaryora, junto al intendente Esteban Avilés, durante su visita a Villa Carlos Paz. Se intervendrán 5 kilómetros de calzada ubicados entre la Ruta C-45 y el acceso a la ciudad del departamento Punilla. Los trabajos requerirán una inversión de 6.500 millones de pesos y beneficiarán a los 17 mil vecinos que habitan en las urbanizaciones de la zona.

El gobernador Martín Llaryora anunció la rehabilitación de la colectora que une Malagueño con Villa Carlos Paz.

Los trabajos serán ejecutados por Caminos de las Sierras y se extenderán por 5 kilómetros en el tramo comprendido entre el distribuidor de la Ruta C-45, camino a Falda del Carmen, y el acceso a la ciudad de Villa Carlos Paz. Estos se sumarán a los 2 kilómetros ya rehabilitados durante 2025.

La obra completa demandará una inversión de alrededor de 6.500 millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de ocho meses.

Durante el acto, Llaryora sostuvo que la Provincia continúa ejecutando obras estratégicas para mejorar la conectividad de la región y destacó que “terminamos una obra y ya estamos anunciando otra muy esperada”.

“La colectora es utilizada todos los días por los vecinos de Villa Carlos Paz y Malagueño. Era una obra esperada desde hace mucho tiempo y ahora vamos a avanzar con su rehabilitación”, señaló el mandatario.

El gobernador afirmó que “las grandes obras cambian la fisonomía de una ciudad y de toda una región”, al referirse a las intervenciones que la Provincia viene ejecutando para fortalecer la infraestructura vial de Punilla.

La colectora ya existía antes de la construcción de la Autopista Córdoba-Villa Carlos Paz, en la década del 70.

Este trazado original, que acompaña la topografía del sector, ha experimentado durante los últimos años un notable crecimiento de urbanizaciones colindantes, lo que derivó en una mayor demanda de tareas de conservación y mantenimiento de la calzada.

La rehabilitación de 2 kilómetros realizada el año pasado en la colectora incluyó tramos de prueba con mezclas asfálticas modificadas mediante el uso de polvo proveniente de neumáticos fuera de uso (NFU).

En la ocasión, el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, señaló: “Hemos sumado una obra que brinda seguridad. Aquí se registraban muchos accidentes que ponían en riesgo la vida de las personas, la práctica de actividades físicas y el turismo. Este tramo, que antes era peligroso, hoy nos permite celebrar una obra integral”.

Por su parte, el presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos, explicó: “Esta zona donde trabajaremos ha sostenido un crecimiento importante en la expansión urbana, por ello demandaba una puesta en valor para garantizar la seguridad vial de los ciudadanos”.

Estuvieron presentes también el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; su par de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres; la secretaria general de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure; el secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera, Edgar Castelló; y la secretaria de Economía Social, Rosalía Cáceres.

Tareas previstas en esta nueva etapa

En el marco de la obra se demolerá la estructura del pavimento existente, se llevará adelante la construcción de una base granular y, posteriormente, se ejecutará una carpeta de concreto asfáltico de 10 centímetros.

Además, está prevista la construcción de una rotonda a la altura del distribuidor de tránsito Variante Costa Azul para la derivación del tránsito, la incorporación de banquinas pavimentadas y la demarcación horizontal de los 5 kilómetros intervenidos.