Los precios subieron 1,9% en junio y acumulan un 33,5% interanual

El índice mensual se desaceleró por tercer mes consecutivo y alcanzó su nivel más bajo desde agosto de 2025. La variación interanual fue del 33,5%.

La inflación de junio fue del 1,9%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, los precios acumularon un incremento del 16,8% durante el primer semestre de 2026 y del 33,5% en los últimos doce meses.

El Índice de Precios al Consumidor volvió a desacelerarse respecto de mayo, cuando había registrado un aumento del 2,1%. La variación mensual quedó por debajo del 2% por primera vez en diez meses e igualó el nivel alcanzado en agosto de 2025.

La medición interanual, en cambio, mostró una leve aceleración frente al 33,2% informado el mes anterior.

En la región Pampeana, que incluye a Córdoba, la suba de precios fue del 2%, una décima por encima del promedio nacional.

Turismo y servicios públicos, entre las mayores subas

La división que más aumentó durante junio fue Recreación y cultura, con una variación del 4,2%, impulsada principalmente por los incrementos en pasajes aéreos, hoteles y paquetes turísticos.

Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un avance del 3,3%, debido a las subas en las tarifas de electricidad y los alquileres.

También se ubicaron por encima del nivel general Salud, con un 2,9%, y Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 2,1%.

En el extremo opuesto, los menores aumentos correspondieron a Prendas de vestir y calzado, con un 0,4%, y Comunicación, con un 0,9%.

Los alimentos aumentaron menos que el promedio

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 1,3%, por debajo del índice general. Los principales aumentos se observaron en verduras, pan y cereales, mientras que las frutas presentaron bajas que moderaron el resultado de la división.

A pesar de su incremento menor, los alimentos fueron el componente con mayor incidencia sobre el índice en las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, debido al peso que tienen dentro del consumo de los hogares.

Por categorías, los precios estacionales encabezaron las subas con un 3,4%, impulsados por las verduras y los servicios turísticos. Los regulados aumentaron un 2,3%, principalmente por las tarifas eléctricas y el transporte público.

La inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, fue del 1,6%, por debajo del nivel general y del 1,9% registrado en mayo.