Córdoba espera un nuevo impulso turístico con el inicio de las vacaciones en 14 provincias

Desde este lunes se incorporó una nueva tanda de distritos al receso escolar. La provincia busca sostener el movimiento registrado durante el comienzo de julio, mientras aguarda para la próxima semana el ingreso de visitantes de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma.

Las vacaciones de invierno ingresaron este lunes en una nueva etapa con el comienzo del receso escolar en 14 jurisdicciones, una ampliación del calendario turístico nacional que genera expectativas en Córdoba después del movimiento registrado durante la primera semana de julio.

Desde este 13 de julio comenzaron sus vacaciones Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. En todos esos distritos, el receso se extenderá hasta el viernes 24.

Córdoba transita, en tanto, su segunda semana de vacaciones escolares. El descanso comenzó el lunes 6 y finalizará este viernes 17, al igual que en Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

La incorporación de nuevas provincias amplía durante estos días el universo de potenciales visitantes y permite prolongar el movimiento más allá del impulso inicial generado por el fin de semana largo del 9 de Julio.

El primer balance difundido por la Agencia Córdoba Turismo mostró una circulación importante en los distintos valles, acompañada por actividades culturales, deportivas, gastronómicas y recreativas. La medición oficial comprendió el período entre el sábado 4 y el domingo 12 de julio, por lo que combinó el efecto de las vacaciones con el feriado extendido y otros eventos realizados en la provincia.

En ese marco, Villa Carlos Paz alcanzó una ocupación general del 81%, mientras que los establecimientos categorizados estuvieron completos durante el fin de semana. También se registraron niveles elevados en destinos de Calamuchita, Traslasierra, Punilla y Ansenuza.

La expectativa por Buenos Aires y CABA

La próxima fecha clave será el lunes 20 de julio, cuando comenzarán las vacaciones en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos de los principales mercados emisores de turistas hacia Córdoba.

Ese mismo día también iniciarán el receso Chaco y Santiago del Estero, completando el cronograma escalonado previsto para todo el país.

La llegada del mercado bonaerense y porteño podría darle continuidad a la temporada justamente cuando finalicen las vacaciones escolares cordobesas. La propia Agencia Córdoba Turismo señaló que el escalonamiento del calendario permitirá mantener la actividad durante buena parte de julio.

La provincia cuenta, además, con más de un centenar de propuestas especiales distribuidas entre sus diferentes regiones turísticas, con espectáculos, festivales, ferias, actividades al aire libre y opciones destinadas al público familiar.

El desafío será ahora sostener los niveles de ocupación más allá del fin de semana largo. La nueva tanda de provincias en vacaciones abre una segunda ventana de movimiento, mientras el sector espera el tramo que comenzará el próximo lunes con Buenos Aires y CABA, considerado uno de los momentos decisivos de la temporada invernal.