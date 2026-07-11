La reforma electoral se traba: el gobierno no reúne los votos y las colectoras suman rechazos

La eliminación definitiva de las PASO no consigue los apoyos necesarios en el Senado. La Casa Rosada analiza alternativas para destrabar la negociación, pero la posibilidad de habilitar listas colectoras también generó resistencia entre gobernadores, aliados y dirigentes del propio oficialismo.

La reforma electoral que el Gobierno nacional pretende aprobar antes de los comicios de 2027 atraviesa un escenario cada vez más complejo. El oficialismo todavía no logró reunir los votos necesarios para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la alternativa de incorporar listas colectoras tampoco consiguió ordenar a los aliados.

La negociación constituye una de las primeras pruebas políticas de Diego Santilli desde su llegada a la Jefatura de Gabinete. El funcionario quedó encargado de reconstruir el diálogo con los gobernadores y transformar esos vínculos en respaldos concretos dentro del Congreso.

Sin embargo, las conversaciones realizadas durante las últimas semanas dejaron en evidencia que no existe todavía una mayoría dispuesta a acompañar la iniciativa tal como fue presentada por la Casa Rosada.

El proyecto ingresó al Congreso el 22 de abril y comenzó a ser analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado el 13 de mayo. La propuesta contiene 78 artículos y plantea, entre otros puntos, eliminar definitivamente las PASO, aumentar los requisitos para crear y conservar partidos políticos, modificar la elección de representantes del Parlasur e incorporar el régimen conocido como Ficha Limpia.

La eliminación de las PASO no consigue mayoría

El principal obstáculo aparece en el Senado. La Libertad Avanza no cuenta con el apoyo del peronismo y tampoco logró alinear detrás del proyecto a todos los bloques del PRO, la UCR y las fuerzas provinciales.

Santilli mantuvo a comienzos de julio una reunión con 44 senadores del oficialismo y de sectores dialoguistas. Allí comprobó que la reforma electoral no tenía los votos suficientes y pidió alrededor de dos semanas para continuar las negociaciones con los mandatarios provinciales.

El Gobierno sostiene que las PASO representan un gasto innecesario y que, en la mayoría de las elecciones, no fueron utilizadas para resolver verdaderas competencias internas. Desde la oposición, en cambio, advierten que cualquier cambio en las reglas electorales debe aprobarse con un consenso amplio y no responder a las necesidades coyunturales de una fuerza política.

Entre los gobernadores aliados existe una mayor disposición a discutir una suspensión de las primarias para 2027 que a eliminarlas de manera permanente. Esa posibilidad aparece como una salida intermedia, aunque tampoco fue traducida hasta ahora en una modificación formal del proyecto.

Las colectoras tampoco destraban la discusión

Frente a la falta de votos, distintos sectores de la Casa Rosada comenzaron a evaluar la incorporación de un sistema de listas colectoras o adhesiones.

El mecanismo permitiría que distintas listas de candidaturas legislativas compartieran una misma fórmula presidencial. En términos políticos, podría facilitar acuerdos entre La Libertad Avanza, fuerzas provinciales y sectores aliados sin obligarlos a competir bajo una única nómina para el Congreso.

La propuesta, sin embargo, todavía está en una fase preliminar y no fue incorporada oficialmente al proyecto. El propio presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Agustín Coto, afirmó que no existe una presentación formal sobre ese punto y estimó que la discusión podría retomarse durante agosto.

Las colectoras también provocaron diferencias dentro del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, expresó inicialmente su rechazo y consideró que ese sistema podría representar un retroceso, aunque después reconoció que existen distintas alternativas en evaluación.

El PRO mantiene reparos tanto sobre las colectoras como sobre la eliminación definitiva de las PASO. Sus dirigentes reclaman que la Casa Rosada presente una propuesta concreta antes de exigir definiciones a los bloques aliados.

Los gobernadores, otra vez en el centro

La posición de los mandatarios provinciales será determinante. La Casa Rosada necesita que los gobernadores no sólo expresen acompañamiento político, sino que también garanticen los votos de los senadores que responden a sus distritos.

Hasta ahora, gobernadores como Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Hugo Passalacqua, de Misiones; e Ignacio Torres, de Chubut, manifestaron reparos frente a la posibilidad de utilizar colectoras. Otros mandatarios prefieren esperar la redacción definitiva antes de fijar una posición.

Las negociaciones también están atravesadas por reclamos provinciales relacionados con fondos, obras públicas, infraestructura y distribución de recursos. Santilli intenta aprovechar el vínculo construido durante su paso por el Ministerio del Interior, pero todavía no logró convertir esa relación en una mayoría legislativa.

El escenario obliga al Gobierno a revisar su estrategia. La eliminación definitiva de las PASO, uno de los objetivos principales de Javier y Karina Milei para ordenar el armado electoral de 2027, aparece hoy lejos de tener asegurada su aprobación.

La suspensión por una sola elección podría convertirse en una alternativa negociable. Las colectoras, en cambio, lejos de funcionar como una solución inmediata, agregaron nuevas discusiones y expusieron diferencias internas.