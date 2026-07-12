El municipio destacó un “muy buen movimiento turístico” en Villa Carlos Paz

La evaluación oficial corresponde al fin de semana extra largo de cuatro días, que coincidió con el inicio de las vacaciones de invierno. Los hoteles de mayor categoría registraron los niveles más altos de ocupación.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz calificó como “muy bueno” el movimiento turístico registrado durante el fin de semana extra largo de cuatro días, que coincidió con el comienzo de las vacaciones de invierno de 2026.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, los establecimientos hoteleros de tres y cuatro estrellas superaron el 85% de ocupación, mientras que algunos alcanzaron niveles cercanos al 90%.

El gobierno local sostuvo además que el movimiento turístico mostró una diferencia positiva respecto del mismo período del año pasado.

Según la evaluación municipal, la llegada de visitantes se reflejó en los paseos al aire libre, los espacios gastronómicos y las actividades recreativas, deportivas, culturales y de turismo activo ofrecidas durante el receso.

Desde el municipio consideraron que la variedad de propuestas y servicios volvió a posicionar a Villa Carlos Paz entre los destinos elegidos por familias provenientes de distintos puntos del país para comenzar las vacaciones de invierno.

Dos funciones a sala llena en CulturArte Winter

Entre las actividades desarrolladas durante el fin de semana se destacó CulturArte Winter 2026, el ciclo gratuito organizado por la Dirección de Cultura que reúne producciones de los cuatro departamentos del área y de la Orquesta Sinfónica Municipal.

Según se informó oficialmente, las dos primeras propuestas del ciclo se realizaron a sala llena.

El miércoles se presentó “El Patio de los Juegos”, un espectáculo protagonizado por bailarines del Departamento de Arte en Movimiento y con la participación especial del artista Facundo Mazzei.

El viernes fue el turno de “Un viaje por el mundo”, una producción que reunió a bailarines, músicos y actores en un recorrido artístico por diferentes culturas.

El ciclo continuará durante la próxima semana con nuevas actividades gratuitas destinadas a vecinos y turistas, especialmente pensadas para disfrutar en familia durante las vacaciones.