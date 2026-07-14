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Vacaciones de invierno: Cabalango suma arte, música y creatividad en el SUM Comunal

Las actividades se desarrollan hasta el 17 de julio en el SUM Comunal, con propuestas de música, arte, danza, teatro, yoga y apoyo escolar.

La Comuna de Cabalango lleva adelante una programación especial de talleres culturales durante las vacaciones de invierno, con actividades destinadas a niños, jóvenes y adultos.

Las propuestas se desarrollan hasta el 17 de julio en el SUM Comunal e incluyen canto, apoyo escolar, yoga, cerámica, danza, arte infantil, tejido, cestería china, teatro, ritmos latinos e ilustración.

La iniciativa busca ofrecer un espacio de aprendizaje, creatividad y encuentro comunitario durante el receso invernal.

Cronograma de actividades

Los martes, la programación comienza a las 14 con canto. A las 15 se dicta apoyo escolar; a las 16, yoga para niños; a las 17, cerámica para adultos; y a las 19, iniciación a la danza para niños.

Los miércoles, de 14 a 16, funciona el taller libre de arte infantil. A las 17 se desarrolla “Tejiendo Redes” y, desde las 19, cestería china.

Los jueves están destinados principalmente a los adultos, con yoga a las 17, ritmos latinos a las 18 y teatro a las 19.

Los viernes, de 17.30 a 19, se ofrece el taller de ilustración infantojuvenil.

Las personas interesadas pueden realizar consultas e inscribirse a través de la Coordinación Cultural, al teléfono 3541 688638.

lajornada
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