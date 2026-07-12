Más de 200 mil turistas eligieron Córdoba en el inicio de las vacaciones de invierno

En la primera semana del receso invernal, la provincia recibió visitantes que llegaron para disfrutar de las vacaciones, el fin de semana largo y una amplia agenda de eventos. El movimiento turístico generó un impacto económico superior a los 63 mil millones de pesos y las expectativas para el resto de julio son favorables por el calendario escalonado de vacaciones en todo el país.

La provincia de Córdoba recibió más de 200 mil turistas durante la primera semana de las vacaciones de invierno, entre el 4 y el 12 de julio.

El período coincidió con el fin de semana largo por el Día de la Independencia y con el encuentro entre Los Pumas y Escocia disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes, dos factores que impulsaron la llegada de visitantes.

El movimiento turístico generó un impacto económico superior a los 63 mil millones de pesos, con un gasto promedio diario por persona cercano a los 140 mil pesos, considerando alojamiento, gastronomía, transporte, recreación, compras y otros consumos.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó: “Los resultados de estos primeros días reflejan un buen nivel de movimiento en los distintos destinos de la provincia y confirman que Córdoba sigue siendo una de las opciones más elegidas para las vacaciones de invierno. Julio continuará con una intensa actividad turística gracias al calendario escalonado del receso escolar y a la amplia agenda de eventos y propuestas que ofrece la provincia”.

Las perspectivas para las próximas semanas también son alentadoras. Mientras Córdoba y Santa Fe iniciaron el receso el 6 de julio, desde el 20 de julio comenzarán las vacaciones en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos de los principales mercados emisores de turistas hacia Córdoba.

Durante estos primeros días de la temporada, numerosos destinos registraron muy buenos niveles de ocupación, especialmente durante el fin de semana largo.

Villa General Belgrano alcanzó ocupación plena, con derivaciones hacia localidades vecinas; La Cumbrecita y Nono registraron un 98%; Balnearia, un 85%; Villa Carlos Paz, un 81%, con sus establecimientos categorizados completos durante el fin de semana; Colonia Caroya y Santa Rosa de Calamuchita, un 80%; Miramar de Ansenuza, un 78%; Los Reartes, un 71%; y Capilla del Monte y Villa Ciudad Parque, un 70%.

Al mismo tiempo, otros destinos mantuvieron un sostenido nivel de actividad durante la primera semana del receso, con ocupaciones cercanas al 60% en Alta Gracia, Villa de las Rosas, Mina Clavero y Cosquín, donde los alojamientos categorizados registraron porcentajes superiores, evidenciando un movimiento turístico distribuido en las distintas regiones de la provincia.

La temporada también está acompañada por una intensa agenda de actividades en todo el territorio provincial. Más de un centenar de propuestas culturales, recreativas, gastronómicas y deportivas integran la programación especial de vacaciones de invierno, con espectáculos, festivales, ferias, experiencias al aire libre y alternativas para toda la familia en los distintos valles turísticos, consolidando a Córdoba como uno de los destinos más elegidos del país durante el receso escolar.