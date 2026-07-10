Comienza Five O’Clock Tea: tres días de sabores y tradición en La Cumbre

Más de 50 expositores, degustaciones, clases magistrales, conferencias y un recorrido por 15 espacios gastronómicos formarán parte del encuentro que se extenderá hasta el domingo en la Sala Caraffa, con entrada libre y gratuita.

La Cumbre volverá a rendir homenaje a una de sus tradiciones más características con la apertura, este viernes, de la 11ª edición de Five O’Clock Tea, una propuesta que reúne gastronomía, identidad serrana y cultura alrededor del universo del té.

La exposición comenzará a las 16 horas en la Sala Caraffa, ubicada en Pasaje Tassano 55, y se desarrollará hasta el domingo con la participación de más de 50 productores, emprendedores y especialistas.

Durante las tres jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer stands de blends, hierbas serranas, repostería, pastelería, cerámica y distintos productos vinculados con la preparación y la ceremonia del té.

El evento recupera la histórica influencia de los colonos ingleses que llegaron a La Cumbre junto con el desarrollo ferroviario y la combina con propuestas contemporáneas, nuevas preparaciones y experiencias gastronómicas.

Degustaciones y cocina en vivo

La primera jornada abrirá este viernes a las 16, mientras que a las 17 se realizará una degustación a cargo de productores de té.

A las 17.15, Ana Karina Zapata, de Cocina Antigua, brindará una clase magistral sobre la elaboración de chutney de frutilla al balsámico.

La programación continuará a las 18.30 con la conferencia “Indicación Geográfica del Té Argentino”, encabezada por Silvia Marinaro, sommelier de té e integrante de la Asociación de Tealeros Argentinos.

A las 19.30 se realizará un sorteo entre las personas que cuenten con la pulsera del evento y la actividad finalizará a las 20.

Dos jornadas para seguir descubriendo sabores

El sábado, la exposición abrirá sus puertas a las 14 horas.

Entre las actividades previstas se encuentra la conferencia “Etiqueta en mesas de té, detalles y tips”, a cargo de Ángeles Chatelain, desde las 16.

A las 17 habrá una nueva degustación y, quince minutos después, Jimena Ardita y Natalia Sosa enseñarán a preparar budín inglés tradicional y sin TACC.

La programación incluirá además una propuesta sobre centros de mesa dirigida por Sofía Vogel, de Blossom & Co. La actividad tendrá cupos limitados y requerirá reserva previa al 3548 637837.

El domingo, Five O’Clock Tea comenzará a las 12 y tendrá como uno de sus momentos centrales la elección del mejor scone, prevista para las 18 horas.

Antes, a las 15, Pablo Machicote ofrecerá una conferencia sobre elaboración y experiencia de té; a las 16, Soledad Carrizo Pastelería brindará una clase sobre galletitas de jengibre; y a las 17 se realizará la última degustación del encuentro.

La edición cerrará a las 20, después del sorteo final entre el público.

Un CircuiTé por 15 espacios de La Cumbre

La propuesta se extenderá más allá de la Sala Caraffa mediante el tradicional CircuiTé, que invita a recorrer 15 casas de té, cafés, hoteles y espacios gastronómicos de la localidad.

Integran el circuito Dani Cheff, en Caraffa esquina Belgrano; Folly Tienda y Café, en Belgrano 333; Punto Cumbre, en Belgrano 280; Fábula Arte y Café, en Sarmiento 31; Hotel Cruz Chica, en avenida Bartolomé Jaime 760; y Villa Art, en Belgrano 602.

También participan Pauli Sin Gluten, en Belgrano 215, local 5 de Galería del Sol; Viva la Pepa, en Virrey Sobremonte 96; Amelia, sobre ruta 38, camino al aeródromo; Café Rusznak, en 25 de Mayo 376; y Lo de Meli en Gerónimo, en 25 de Mayo esquina 9 de Julio.

El recorrido se completa con Buddhi, en avenida Caraffa 365; El Andén, en avenida Caraffa 335; Alma – Casa Toledo, en avenida Bartolomé Jaime 1090; y el Restaurant La Cumbre Golf Club, en Belgrano 1095.

Cada establecimiento ofrecerá una experiencia particular relacionada con el té, con diferentes combinaciones de infusiones, dulces, pastelería y productos regionales.

El circuito busca incentivar el recorrido por distintos sectores de La Cumbre y ampliar la experiencia del encuentro hacia espacios que forman parte de la oferta gastronómica y turística local.

Entrada gratuita y una taza propia

Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito, aunque estarán sujetas a la capacidad de la sala.

Desde la organización recomendaron concurrir con una taza propia para participar de las degustaciones y colaborar con la reducción del uso de elementos descartables.

Con su combinación de tradición, sabores, capacitación y encuentro, Five O’Clock Tea vuelve a posicionar a La Cumbre como uno de los principales puntos de referencia del país para productores, especialistas y amantes del té.