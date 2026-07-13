Vientos intensos y riesgo muy alto de incendios: piden extremar los cuidados y las medidas de prevención

Para las próximas horas se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora. En el marco del Plan Provincial de Manejo del Fuego, el Ministerio de Seguridad solicita reforzar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda provocar incendios. Ante la presencia de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato al 100 de Bomberos, al 911 o al 0800-888-38346 para permitir una rápida intervención de los equipos de emergencia.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba informó que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, entre el mediodía de este lunes 13 y a lo largo de toda la semana se registrará un aumento significativo de la intensidad del viento en distintos sectores de la provincia.

Las ráfagas predominarán del sector norte, con variaciones hacia el noreste y noroeste, y podrán alcanzar velocidades de entre 60 y 75 kilómetros por hora, especialmente en las zonas serranas, el noroeste provincial y sectores del centro, sur y sudeste de Córdoba.

Estas condiciones, combinadas con la sequedad de la vegetación y las temperaturas previstas, incrementan considerablemente el riesgo de incendios forestales.

En este contexto, y en el marco del Plan Provincial de Manejo del Fuego, el Ministerio de Seguridad reforzó el monitoreo permanente de las zonas de mayor riesgo y mantiene en estado de apresto los recursos del Sistema Provincial de Gestión Integral del Fuego, con personal del ETAC, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y medios aéreos preparados para intervenir de manera inmediata ante cualquier emergencia.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, señaló: “Cada incendio que logramos evitar significa proteger vidas, viviendas, nuestros recursos naturales y el enorme trabajo que realizan diariamente bomberos y brigadistas. Por eso les pedimos a todos los cordobeses que acompañen el trabajo del Plan Provincial de Manejo del Fuego actuando con responsabilidad. La prevención sigue siendo nuestra herramienta más importante”.

Asimismo, se recuerda que durante la vigencia de estas condiciones está prohibido realizar quemas, encender fuego en zonas rurales o serranas y desarrollar cualquier actividad que pueda originar un foco de incendio, como arrojar colillas de cigarrillos o manipular elementos que generen chispas.

Ante la presencia de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato al 100 de Bomberos, al 911 o al 0800-888-38346 de la Central de Comunicaciones, para permitir una rápida intervención de los equipos de emergencia.

El Ministerio de Seguridad recuerda que la prevención es una responsabilidad compartida y convoca a toda la comunidad a colaborar para proteger el ambiente, los recursos naturales y la seguridad de todos los cordobeses.