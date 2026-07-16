Una multitud celebró en Villa Carlos Paz el pase de Argentina a la final del Mundial

Alrededor de 10.000 personas se concentraron en el centro de la ciudad después del sufrido triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra. El operativo reunió a 80 efectivos y el balance general fue positivo, aunque hubo dos aprehendidos. La Policía anticipó un despliegue similar para la definición del domingo frente a España.

Banderas, camisetas, bombos, cornetas y una interminable sucesión de cánticos volvieron a teñir de celeste y blanco el centro de Villa Carlos Paz, donde unas 10.000 personas celebraron la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.

La multitud comenzó a reunirse apenas terminó la dramática semifinal disputada este miércoles, en la que el seleccionado nacional revirtió el resultado y derrotó por 2 a 1 a Inglaterra.

El equipo inglés se había puesto en ventaja durante el segundo tiempo, pero Argentina alcanzó el empate con un gol de Enzo Fernández a los 85 minutos y completó la remontada a través de Lautaro Martínez, cuando se jugaba el tiempo agregado.

El desenlace desató la euforia en Villa Carlos Paz. Familias, grupos de jóvenes, niños y turistas confluyeron hacia el centro para compartir una celebración que se prolongó durante varias horas.

La zona se llenó de banderas argentinas, bocinazos, saltos y canciones dedicadas a la Selección, a Lionel Messi y a la histórica rivalidad futbolística con Inglaterra.

Un festejo multitudinario

La Unidad Regional Departamental Punilla había dispuesto un operativo especial de seguridad ante la posibilidad de una convocatoria masiva.

El dispositivo contó con 80 efectivos policiales, distribuidos en distintos puntos estratégicos del centro, y recibió el apoyo de la Guardia de Infantería y de móviles pertenecientes a las divisiones EME, CAP, Explosivos, DUAR y DIC.

Según el balance oficial, aproximadamente 10.000 personas participaron de los festejos y la concentración se desarrolló, en términos generales, con normalidad.

La magnitud de la convocatoria volvió a confirmar el lugar central que ocupa Villa Carlos Paz en las celebraciones deportivas de la región, con vecinos de distintos barrios y visitantes que eligieron reunirse en las calles céntricas.

Dos personas aprehendidas

Pese al clima mayoritariamente familiar, el operativo dejó dos personas aprehendidas por episodios registrados durante la celebración.

Entre ellas se encontraba un joven de 19 años, que fue interceptado mientras provocaba disturbios y arrojaba objetos contra el personal policial.

Al momento de identificarlo, los agentes encontraron entre sus pertenencias un arma blanca, que fue secuestrada.

Desde la Departamental destacaron que se trató de situaciones puntuales dentro de una movilización multitudinaria y que no se produjeron incidentes de gravedad durante el desarrollo general del festejo.

Una fiesta que se repitió en toda Córdoba

La celebración de Villa Carlos Paz formó parte de una movilización mucho más amplia que atravesó toda la provincia.

Según el balance difundido por el Ministerio de Seguridad, cerca de 300.000 personas salieron a las calles en diferentes localidades cordobesas tras el triunfo argentino.

En la capital provincial, unas 80.000 personas se concentraron en los alrededores del Patio Olmos, con una circulación que habría alcanzado picos de 100.000 asistentes a lo largo de la jornada. Otras 6.000 se reunieron en el sector de la Mujer Urbana.

El operativo provincial tuvo un saldo general positivo en relación con la magnitud de la convocatoria, aunque hubo incidentes hacia el final de los festejos.

En Córdoba capital fueron detenidas 30 personas y otras 79 resultaron aprehendidas en localidades del interior. También se registraron cinco policías heridos por el lanzamiento de objetos y una veintena de denuncias por robos de teléfonos celulares.

El Obelisco, epicentro nacional

La alegría se multiplicó en ciudades y pueblos de todo el país, mientras el Obelisco volvió a convertirse en el principal punto de encuentro de los hinchas en Buenos Aires.

Decenas de miles de personas avanzaron por la avenida 9 de Julio y ocuparon el centro porteño, pese a la lluvia y a las bajas temperaturas.

Los festejos incluyeron cánticos, fuegos artificiales, banderas y referencias permanentes a Diego Maradona, Lionel Messi y las Islas Malvinas, en una noche atravesada por la carga histórica y emocional del enfrentamiento con Inglaterra.

También hubo celebraciones masivas en La Plata, Rosario, Mendoza y numerosas ciudades del interior, en una nueva expresión colectiva alrededor del seleccionado argentino.

Operativo para la final

Argentina disputará ahora su segunda final mundialista consecutiva y buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.

El rival será España, que superó a Francia en la otra semifinal. El partido decisivo se jugará el próximo domingo 19 de julio, desde las 16 horas de Argentina, en el New York/New Jersey Stadium.

La Departamental Punilla anticipó que para esa jornada implementará en Villa Carlos Paz un operativo de características similares al desplegado frente a Inglaterra.

La expectativa es aún mayor. Si Argentina alcanza la cuarta estrella, las calles de la ciudad volverán a ser escenario de una celebración que promete superar ampliamente todas las anteriores.