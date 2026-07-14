Incendios: se mantiene el riesgo alto y la Provincia refuerza las tareas de prevención

Desde el Ministerio de Seguridad se recuerda que está prohibido realizar quemas, encender fuego en zonas rurales o serranas y desarrollar cualquier actividad que pueda originar un foco de incendio, como arrojar colillas de cigarrillos o manipular elementos que generen chispas. Ante la presencia de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato al 100 de Bomberos, al 911 o al 0800-888-38346 (FUEGO) para permitir una rápida intervención de los equipos de emergencia.

La presencia de fuertes vientos que se registran este martes en distintos sectores de la provincia, combinada con la vegetación seca producto de las últimas heladas y las temperaturas previstas, incrementa considerablemente el riesgo de incendios forestales.

Por tal motivo, desde el Ministerio de Seguridad, y en el marco del Plan Provincial de Manejo del Fuego, se recuerda a la población que está prohibido realizar quemas, encender fuego en zonas rurales o serranas y desarrollar cualquier actividad que pueda originar un foco de incendio, como arrojar colillas de cigarrillos o manipular elementos que generen chispas.

La Provincia realiza vuelos de patrullaje preventivo a cargo de la Dirección Provincial de Aeronáutica. Al mismo tiempo, refuerza el monitoreo permanente de las zonas de mayor riesgo y mantiene en estado de apresto los recursos del Sistema Provincial de Gestión Integral del Fuego, con personal del ETAC, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y medios aéreos preparados para intervenir de manera inmediata ante cualquier emergencia.

Alerta por incendios, una responsabilidad de todos

Ante la presencia de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato al 100 de Bomberos, al 911 o al 0800-888-38346 (FUEGO) para permitir una rápida intervención de los equipos de emergencia.

El Ministerio de Seguridad recuerda que la prevención es una responsabilidad compartida y convoca a toda la comunidad a colaborar para proteger el ambiente, los recursos naturales y la seguridad de todos los cordobeses.