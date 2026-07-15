miércoles, julio 15, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Home Sucesos Detuvieron en Villa Carlos Paz a un hombre con pedido de captura...

Detuvieron en Villa Carlos Paz a un hombre con pedido de captura vigente

Foto archivo, ilustrativa.

El procedimiento se realizó este martes al mediodía en barrio Miguel Muñoz B. El hombre, de 42 años, fue trasladado a la Alcaidía local.

Un hombre de 42 años fue detenido este martes a las 12:50 en la intersección de avenida Perón y Brasil, en barrio Miguel Muñoz B, de Villa Carlos Paz, luego de que la Policía constatara que tenía un pedido de captura vigente.

Personal policial identificó al individuo y, al consultar sus datos en el sistema, comprobó que pesaba sobre él una orden de detención activa.

El hombre fue trasladado a la Alcaidía local y quedó a disposición de la Justicia.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

El humor de Fechu | Nervios 2 x 1

Multas de la Caminera: actualizaron la UF y las sanciones máximas...

Mundial 2026: Argentina e Inglaterra, frente a frente en una semifinal...

Una tregua del invierno en Villa Carlos Paz: el jueves podría...