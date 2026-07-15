Detuvieron en Villa Carlos Paz a un hombre con pedido de captura vigente

El procedimiento se realizó este martes al mediodía en barrio Miguel Muñoz B. El hombre, de 42 años, fue trasladado a la Alcaidía local.

Un hombre de 42 años fue detenido este martes a las 12:50 en la intersección de avenida Perón y Brasil, en barrio Miguel Muñoz B, de Villa Carlos Paz, luego de que la Policía constatara que tenía un pedido de captura vigente.

Personal policial identificó al individuo y, al consultar sus datos en el sistema, comprobó que pesaba sobre él una orden de detención activa.

El hombre fue trasladado a la Alcaidía local y quedó a disposición de la Justicia.