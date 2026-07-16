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El riesgo de incendios es extremo en toda la provincia

La Provincia refuerza el monitoreo y solicita máxima responsabilidad ante condiciones meteorológicas críticas. Frente a cualquier indicio de humo o fuego, se pide dar aviso inmediato a los números de emergencia: 100 (Bomberos), 911 (Policía) y 0800-888-38346 (FUEGO).

De acuerdo con el informe de la Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego, el riesgo de incendios es extremo debido a las condiciones meteorológicas, que incluyen el pronóstico de vientos fuertes en distintos sectores del territorio provincial.

Además, se esperan temperaturas iguales o superiores a los 26 grados, con bajos niveles de humedad.

Se recuerda a todos los ciudadanos que está terminantemente prohibido realizar quemas, encender fuego en zonas rurales o serranas y llevar a cabo cualquier actividad que pueda originar chispas o focos ígneos.

Para mañana viernes se espera una situación similar, con condiciones meteorológicas que mantendrán el riesgo extremo de incendios en todo el territorio provincial.

Recursos en alerta y prevención

Ante este panorama, la Provincia intensificó las tareas de vigilancia:

  • La Dirección Provincial de Aeronáutica realiza vuelos de patrullaje preventivo.
  • Se refuerza el monitoreo en las zonas de mayor riesgo.
  • El Sistema Provincial de Gestión Integral del Fuego, integrado por ETAC, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y medios aéreos, se encuentra en estado de apresto absoluto para intervenir de forma inmediata ante cualquier emergencia.

Frente a cualquier indicio de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato a los siguientes números de emergencia:

  • 100 (Bomberos).
  • 911 (Policía).
  • 0800-888-38346 (FUEGO).
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