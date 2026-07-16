El riesgo de incendios es extremo en toda la provincia

La Provincia refuerza el monitoreo y solicita máxima responsabilidad ante condiciones meteorológicas críticas. Frente a cualquier indicio de humo o fuego, se pide dar aviso inmediato a los números de emergencia: 100 (Bomberos), 911 (Policía) y 0800-888-38346 (FUEGO).
De acuerdo con el informe de la Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego, el riesgo de incendios es extremo debido a las condiciones meteorológicas, que incluyen el pronóstico de vientos fuertes en distintos sectores del territorio provincial.
Además, se esperan temperaturas iguales o superiores a los 26 grados, con bajos niveles de humedad.
Se recuerda a todos los ciudadanos que está terminantemente prohibido realizar quemas, encender fuego en zonas rurales o serranas y llevar a cabo cualquier actividad que pueda originar chispas o focos ígneos.
Para mañana viernes se espera una situación similar, con condiciones meteorológicas que mantendrán el riesgo extremo de incendios en todo el territorio provincial.
Recursos en alerta y prevención
Ante este panorama, la Provincia intensificó las tareas de vigilancia:
- La Dirección Provincial de Aeronáutica realiza vuelos de patrullaje preventivo.
- Se refuerza el monitoreo en las zonas de mayor riesgo.
- El Sistema Provincial de Gestión Integral del Fuego, integrado por ETAC, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y medios aéreos, se encuentra en estado de apresto absoluto para intervenir de forma inmediata ante cualquier emergencia.
Frente a cualquier indicio de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato a los siguientes números de emergencia:
- 100 (Bomberos).
- 911 (Policía).
- 0800-888-38346 (FUEGO).