El riesgo de incendios es extremo en toda la provincia

La Provincia refuerza el monitoreo y solicita máxima responsabilidad ante condiciones meteorológicas críticas. Frente a cualquier indicio de humo o fuego, se pide dar aviso inmediato a los números de emergencia: 100 (Bomberos), 911 (Policía) y 0800-888-38346 (FUEGO).

De acuerdo con el informe de la Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego, el riesgo de incendios es extremo debido a las condiciones meteorológicas, que incluyen el pronóstico de vientos fuertes en distintos sectores del territorio provincial.

Además, se esperan temperaturas iguales o superiores a los 26 grados, con bajos niveles de humedad.

Se recuerda a todos los ciudadanos que está terminantemente prohibido realizar quemas, encender fuego en zonas rurales o serranas y llevar a cabo cualquier actividad que pueda originar chispas o focos ígneos.

Para mañana viernes se espera una situación similar, con condiciones meteorológicas que mantendrán el riesgo extremo de incendios en todo el territorio provincial.

Recursos en alerta y prevención

Ante este panorama, la Provincia intensificó las tareas de vigilancia:

La Dirección Provincial de Aeronáutica realiza vuelos de patrullaje preventivo.

realiza vuelos de patrullaje preventivo. Se refuerza el monitoreo en las zonas de mayor riesgo.

El Sistema Provincial de Gestión Integral del Fuego, integrado por ETAC, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y medios aéreos, se encuentra en estado de apresto absoluto para intervenir de forma inmediata ante cualquier emergencia.

Frente a cualquier indicio de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato a los siguientes números de emergencia: