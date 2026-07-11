Hallaron en buen estado a un hombre que era buscado en Cuesta Blanca

El operativo se desplegó en la zona de Playa de los Hippies luego de que un familiar denunciara que no tenía contacto con él desde hacía varios días.

Un hombre oriundo de Buenos Aires que era buscado en Cuesta Blanca fue localizado este viernes en buen estado durante un operativo realizado en la zona de Playa de los Hippies.

El protocolo se había activado luego de que un familiar denunciara que no mantenía contacto con él desde hacía varios días.

Según informó la Comuna, durante la mañana del viernes se desplegó un operativo multifuerzas encabezado por la presidenta comunal Ana Gaitán, con rastrillajes en distintos sectores del lugar.

Alrededor de las 10.20, los equipos lograron encontrar al hombre en buen estado general y sin novedades de relevancia.

Del procedimiento participaron efectivos de la Unidad Regional Departamental Punilla, personal del DUAR, Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, policías de Icho Cruz y San Antonio de Arredondo, el Guardaparque Comunal, Seguridad Ciudadana y el servicio de ambulancias.

Tras el hallazgo, se dio por finalizado el protocolo de búsqueda y el hombre recibió atención médica preventiva.

El procedimiento quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.