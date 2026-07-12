Cámara de Turismo y Asociación Inmobiliaria firman una alianza estratégica por el futuro turístico de Villa Carlos Paz

La Cámara de Turismo y la Asociación Inmobiliaria acordaron trabajar en conjunto sobre la situación del alojamiento en la ciudad. La iniciativa contempla un convenio de colaboración, una agenda común, un diagnóstico compartido y acciones para formalizar y jerarquizar la oferta.

La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz y la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz pusieron en marcha una alianza estratégica destinada a pensar y construir de manera conjunta el futuro turístico de la ciudad.

Representantes de ambas instituciones se reunieron el pasado viernes para abrir un espacio de diálogo sobre la situación actual del alojamiento, tanto en establecimientos hoteleros como en departamentos destinados a estadías temporarias.

El acuerdo fue entendido por las entidades como una “alianza estratégica por el futuro turístico de Villa Carlos Paz”, basada en la necesidad de generar equilibrio, complementariedad y trabajo coordinado entre sectores que enfrentan desafíos particulares, pero comparten un mismo destino.

El encuentro tuvo lugar en un contexto económico nacional complejo, que impacta con fuerza sobre la actividad privada y obliga a buscar respuestas comunes para sostener la competitividad de Villa Carlos Paz.

Desde las instituciones señalaron que el objetivo final es delinear y construir en conjunto la ciudad turística que se pretende consolidar, con una oferta de alojamiento más ordenada, segura y confiable.

Cuatro líneas de trabajo

Como resultado de la reunión, ambas entidades acordaron avanzar sobre una hoja de ruta compuesta por cuatro ejes.

El primero será la firma de un convenio marco de colaboración, destinado a formalizar el vínculo institucional y garantizar continuidad al trabajo conjunto.

También se establecerá una agenda común, con prioridades compartidas para abordar las problemáticas que atraviesan tanto la hotelería como el mercado inmobiliario relacionado con el turismo.

Otro de los compromisos será realizar un relevamiento y elaborar un diagnóstico conjunto sobre la realidad del alojamiento en Villa Carlos Paz.

La información obtenida permitirá contar con una base común para analizar la actividad, identificar dificultades y orientar futuras acciones.

El cuarto eje estará centrado en la formalización y jerarquización de la oferta turística, con el propósito de brindar mayor trazabilidad y seguridad a quienes eligen la ciudad para sus vacaciones.

La intención es generar condiciones que permitan ordenar las distintas modalidades de alojamiento y fortalecer la confianza de los visitantes al momento de contratar una estadía.

Los participantes

Por la Cámara de Turismo participaron su presidente, Christian Metrebián, junto con Eduardo Giordano, Darío Ramato, Andrés García, Marcos Bertorello, Cristian Gómez y Elizabeth Bocca.

La Asociación Inmobiliaria estuvo representada por su presidenta, Martina Casesi; la secretaria, Karina Cavallero; y los integrantes de Paladino Propiedades José María “Cacho” Paladino y Luciano Fiorentini Paladino.

Desde ambas instituciones destacaron que el trabajo articulado es el camino para continuar jerarquizando el destino y construir respuestas frente a los desafíos que atraviesa la actividad.

La alianza abre ahora una etapa en la que los compromisos deberán traducirse en acciones concretas, con el desafío de ordenar la oferta, promover su formalización y alcanzar un mayor equilibrio entre los distintos sectores vinculados con el alojamiento turístico.