Localizaron en buen estado de salud a la joven buscada en Villa Carlos Paz

Brenda Verónica Di Nucci fue encontrada este jueves 16, pasado el mediodía. La Unidad Judicial dejó sin efecto el pedido de paradero.

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz dejó sin efecto el pedido de paradero de Brenda Verónica Di Nucci, de 28 años, luego de que fuera localizada este jueves 16 de julio, pasado el mediodía, en buen estado de salud.

La joven era buscada desde el lunes 13 de julio, cuando había sido vista por última vez alrededor de las 15.

Tras confirmarse su aparición, las autoridades dieron por finalizada la solicitud de colaboración difundida para dar con su paradero.