Milei llamó a renovar el Pacto de Mayo y pidió apoyo a los gobernadores en Tucumán

El Presidente habló por cadena nacional desde la Casa Histórica, defendió los resultados de su gestión y presentó las próximas reformas que buscará aprobar en el Congreso. La ceremonia reunió a 13 gobernadores, tuvo a Myrian Prunotto como representante de Córdoba y volvió a exponer las diferencias con Victoria Villarruel.

El presidente Javier Milei encabezó durante la madrugada de este jueves el acto por el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, donde aprovechó la presencia de mandatarios provinciales para convocarlos a renovar el compromiso asumido en el Pacto de Mayo.

La ceremonia comenzó durante la noche del miércoles y tuvo su punto central después de la medianoche, con la entonación del Himno Nacional y un discurso presidencial de poco más de 20 minutos, transmitido por cadena nacional.

Milei llegó al edificio histórico acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

En su mensaje, el mandatario trazó un paralelismo entre la Independencia de 1816 y el proceso de reformas impulsado por su Gobierno, al que presentó como una suerte de “segunda independencia” frente a lo que definió como la “tiranía del Estado omnipresente”.

“Haciendo honor a quienes dieron su vida por romper las cadenas que nos ataban al imperio español, nuestro Gobierno asumió un histórico compromiso: liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado omnipresente”, afirmó.

Un repaso de la gestión

Buena parte del discurso estuvo dedicada a enumerar los resultados que el Gobierno atribuye a su programa económico y a las reformas aprobadas desde diciembre de 2023.

Milei destacó el mantenimiento del superávit fiscal durante más de dos años, la eliminación del déficit cuasifiscal y del cepo cambiario, la reducción de la relación entre la deuda y el Producto Bruto Interno y la recuperación del crédito hipotecario.

También afirmó que la pobreza se redujo a entre el 27% y el 28%, aseguró que se realizaron más de 16.000 modificaciones normativas y señaló que los proyectos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones representan compromisos por unos 150.000 millones de dólares.

El Presidente volvió a definir el programa aplicado desde el inicio de su mandato como “el ajuste más grande de la historia de la humanidad” y sostuvo que la reducción de impuestos y aranceles permitió devolver al sector privado recursos equivalentes a tres puntos del Producto Bruto Interno.

Entre los logros legislativos mencionó el Presupuesto con equilibrio fiscal, la modernización laboral, la modificación de la Ley de Glaciares, la Ley de Inocencia Fiscal, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y el entendimiento alcanzado con los últimos holdouts.

Todas esas cifras y evaluaciones fueron presentadas por el propio mandatario como parte del balance oficial de su gestión.

El mensaje a los gobernadores

A dos años de la firma del Pacto de Mayo en el mismo escenario, Milei agradeció a los mandatarios provinciales que acompañaron al Gobierno en el Congreso, especialmente en las votaciones que permitieron aprobar el RIGI y otras reformas.

“Quiero agradecer a los gobernadores por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando a cabo”, expresó.

El Presidente sostuvo que el propósito original del acuerdo era “quitarle la bota del cuello a las provincias”, devolverles autonomía y liberar sus fuerzas productivas.

En ese marco, cuestionó las retenciones al sector agropecuario, las restricciones a la minería y las regulaciones nacionales que, según su interpretación, limitaron el crecimiento de las economías regionales.

También criticó a los gobernadores que no adhirieron al RIGI y que ahora, afirmó, buscan obtener los beneficios generados por las provincias que sí lo implementaron.

“Es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo”, planteó ante los representantes provinciales.

Las reformas que buscará aprobar

Milei utilizó la cadena nacional para presentar los principales proyectos que el oficialismo intentará impulsar durante los próximos meses.

Entre las prioridades mencionó la modificación del Régimen de Zona Fría, con el objetivo de restringir los subsidios energéticos y concentrarlos en los sectores de menores ingresos.

También incluyó la ampliación de la Ley de Inocencia Fiscal y una reforma política que tendría entre sus principales objetivos la eliminación o suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

El mandatario ratificó además la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, para limitar la posibilidad de que la entidad financie al Tesoro, y el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada.

Otro de los ejes fue el denominado Súper RIGI, iniciativa que ya cuenta con media sanción y que, según el Gobierno, podría ser aplicada a una inversión privada de más de 1.200 millones de dólares para la construcción de un reactor nuclear.

Aunque no anunció formalmente una candidatura para 2027, el discurso tuvo un marcado tono electoral. Milei sostuvo que quiere llegar a los próximos comicios para que la sociedad evalúe a su Gobierno por la cantidad y profundidad de las reformas realizadas.

Los gobernadores presentes

La ceremonia reunió a 13 gobernadores: Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Gustavo Sáenz, de Salta; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Leandro Zdero, de Chaco; y Elías Suárez, de Santiago del Estero. Por Córdoba asistió la vicegobernadora Myrian Prunotto, en representación del gobernador Martín Llaryora.

También participó la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien llegó a Tucumán en un vuelo diferente y permaneció por fuera de la comitiva presidencial.

En la primera línea del Gobierno estuvieron Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el senador Bartolomé Abdala. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, se ausentó por motivos personales.

Las primeras repercusiones

La primera reacción interna llegó de Villarruel, quien calificó el discurso como “muy político” y consideró que el 9 de Julio es una fecha que debe trascender las diferencias partidarias.

“Hoy conmemoramos el momento en el que no hay nada mejor para un argentino que otro argentino”, manifestó la vicepresidenta, quien además reclamó políticas destinadas a proteger la producción y el empleo industrial.

Villarruel también volvió a marcar diferencias con el proyecto oficialista que habilitaría una paralización parcial de áreas del Estado cuando no exista un presupuesto aprobado y sostuvo que el funcionamiento de la administración pública no puede quedar interrumpido.

Jaldo, por su parte, destacó que encontró a Milei con una posición “mucho más dialoguista” que durante la primera etapa de su mandato, pero advirtió que la recuperación macroeconómica todavía no se refleja en los hogares ni en la recaudación provincial.

“La macro mejora, pero la microeconomía todavía no arranca”, señaló el gobernador tucumano, quien afirmó que su provincia perdió alrededor del 9% de sus ingresos.

Los mandatarios provinciales acordaron solicitar una reunión con Diego Santilli para la próxima semana, con el objetivo de abordar la distribución de recursos, las obras públicas y otros reclamos pendientes.

El gobernador santiagueño Elías Suárez también reclamó que el federalismo planteado por Milei se traduzca en medidas concretas, con recursos y proyectos de infraestructura para las provincias.

En paralelo, sectores políticos, sindicales y sociales opositores realizaron actividades en Tucumán para cuestionar el ajuste del Gobierno y las políticas nacionales.

La vigilia le permitió a la Casa Rosada mostrar una fotografía de respaldo institucional con gobernadores de diferentes espacios. Sin embargo, las declaraciones posteriores dejaron en evidencia que el acompañamiento provincial estará condicionado por las negociaciones sobre fondos, obras y las reformas que el oficialismo deberá someter al Congreso.