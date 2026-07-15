Llaryora recorrió el sur de Punilla y anunció nuevas inversiones en gas, cloacas, agua y viviendas

El gobernador visitó Mayu Sumaj, San Antonio de Arredondo, Cuesta Blanca y Villa Río Icho Cruz, donde inauguró ampliaciones de la red de gas natural y comprometió fondos para infraestructura, servicios esenciales e instituciones. La actividad completó una extensa jornada que había comenzado en Villa Carlos Paz.

El gobernador Martín Llaryora completó este martes una amplia recorrida por el sur de Punilla, con visitas a Mayu Sumaj, San Antonio de Arredondo, Cuesta Blanca y Villa Río Icho Cruz, donde inauguró obras y anunció nuevas inversiones para gas natural, redes cloacales, agua potable, iluminación, cordón cuneta y viviendas.

La actividad dio continuidad a la agenda desarrollada en Villa Carlos Paz, donde el mandatario provincial había habilitado la renovación del acueducto principal y la repavimentación integral de avenida Cárcano, además de anunciar la rehabilitación de la colectora entre Malagueño y la ciudad.

Durante el recorrido, Llaryora ratificó el acompañamiento de la Provincia a las localidades del interior y destacó la necesidad de coordinar acciones con municipios, comunas e instituciones.

“Esta zona de la provincia no para de crecer. Nosotros traemos obras que no solo benefician a los vecinos, sino también a los turistas que nos visitan cada año”, sostuvo.

Gas, cloacas e iluminación para Mayu Sumaj

En Mayu Sumaj, el gobernador dejó inaugurada una ampliación de la red de gas natural de 3.935 metros, ejecutada con una inversión de $382.535.429.

La obra permitirá que 452 vecinos puedan acceder al servicio y quedó formalmente habilitada mediante el tradicional encendido de la llama.

Llaryora entregó además $150 millones para avanzar con una segunda ampliación de la red y anunció otros $500 millones destinados a extender el sistema domiciliario de cloacas.

La localidad recibirá también $50 millones para mejorar la iluminación de su avenida principal y $150 millones para continuar con obras de cordón cuneta.

A ello se sumaron aportes de $5 millones para cada una de las instituciones locales.

El jefe comunal Fabián Flores valoró el respaldo provincial en un contexto de dificultades económicas.

“No siempre se encuentra un gobernador que esté presente de manera constante junto a todo su equipo, acompañando a los municipios y ayudando a resolver las demandas”, expresó.

Tercera etapa de gas en San Antonio

La recorrida continuó en San Antonio de Arredondo, donde quedó habilitada la tercera etapa de la red de gas natural.

La intervención comprendió 4.440 metros de cañería, demandó una inversión de $346.470.763 y beneficiará a alrededor de 500 vecinos.

Durante el acto, Llaryora comprometió $500 millones para iniciar la red domiciliaria de cloacas y otros $150 millones para iluminar la ruta en el sector urbano.

También confirmó el financiamiento para la construcción de seis viviendas, anunció la ejecución de un polideportivo social y entregó $5 millones para la compra de un horno destinado al centro de jubilados.

Las instituciones de la localidad recibirán, además, aportes individuales de $5 millones.

El intendente Ariel Moyano destacó la mirada federal del Gobierno provincial y su acompañamiento a las comunidades más pequeñas.

“Es un orgullo tener a un mandatario que está dispuesto a servir a los jóvenes, a los jubilados, a las industrias y, por sobre todo, que es federal”, afirmó.

Cuesta Blanca: viviendas, cloacas y cordón cuneta

En Cuesta Blanca, Llaryora anunció un crédito para la construcción de tres viviendas, mediante el Ministerio de Cooperativas y Mutuales.

La Provincia comprometió además una inversión de $200 millones para comenzar la ampliación de la red cloacal y otros $150 millones para obras de cordón cuneta.

La comuna recibió también un sillón odontológico nuevo para su centro de salud y aportes de $5 millones para cada institución y cooperadora.

La jefa comunal Ana Gaitán agradeció el respaldo del mandatario y recordó el compromiso asumido durante sus primeros meses de gestión.

“Dijo que iba a venir a Cuesta Blanca y que no nos iba a dar una mano, sino las dos. Hoy está aquí con nosotros, cumpliendo como corresponde”, expresó.

Llaryora sostuvo que las inversiones provinciales tienen también un impacto directo sobre la economía de cada comunidad.

“Cuando enviamos recursos a cada pueblo se contrata mano de obra local, se compra en los comercios de la región y ese dinero queda en la comunidad”, afirmó.

Obras y equipamiento para Villa Río Icho Cruz

En Villa Río Icho Cruz, el gobernador fue recibido por el intendente Paulo Tesio.

Durante la visita, entregó 30 computadoras y un carro tecnológico a la Escuela Primaria Mercedes S. M. de Balcarce, dentro del programa TecnoPresente.

También anunció $200 millones para ampliar la red cloacal, otros $200 millones para cordón cuneta y $100 millones destinados a reparar y poner en valor la cisterna de agua potable.

En materia habitacional, confirmó un crédito para construir cuatro viviendas.

La Provincia entregará además $5 millones a cada institución de la localidad y un aporte extraordinario de $30 millones al cuartel de Bomberos Voluntarios.

La jornada incluyó la entrega de créditos del Banco de la Gente a 18 beneficiarios, por un total de $7 millones. Se otorgaron 16 líneas de libre disponibilidad y dos destinadas al inicio de emprendimientos.

Tessio destacó la presencia del gobernador y el trabajo articulado con la administración provincial.

“Este es el camino: trabajar junto a la Provincia para generar bienestar, gestión y obras para todos los vecinos”, señaló.

“Sembrar igualdad de oportunidades”

Llaryora enmarcó las inversiones dentro de una política destinada a reducir las desigualdades entre las grandes ciudades y las localidades más pequeñas.

“Sembrar igualdad de oportunidades significa que un vecino de una pequeña comuna tenga acceso a la misma infraestructura, a los mismos servicios, a la misma educación, a la misma salud y a las mismas posibilidades de progresar que cualquier habitante de una gran ciudad”, sostuvo.

El mandatario señaló que esa visión se refleja en obras de saneamiento, agua potable, viviendas, conectividad y equipamiento educativo y sanitario.

“No nos resignamos a que haya cordobeses de primera y de segunda según el lugar donde viven. Invertir en cada pueblo es construir una provincia más equilibrada, con más desarrollo y más oportunidades para todos”, concluyó.