Zanichelli reivindicó el diálogo y los consensos como núcleo del legado político de De la Sota

El abogado y magíster en Relaciones Internacionales presentará este viernes 17 de julio en San Antonio de Arredondo su libro Un lugar en el mundo para Argentina: el legado delasotista. La obra recupera el pensamiento del exgobernador sobre federalismo, producción y política exterior, y propone revisar su manera de construir acuerdos en un escenario dominado por la polarización.

Francisco Zanichelli presentará este viernes 17 de julio en San Antonio de Arredondo su libro Un lugar en el mundo para Argentina: el legado delasotista, una obra que recupera el pensamiento de José Manuel de la Sota sobre política exterior, federalismo, producción y desarrollo.

El trabajo también propone revisar su forma de construir poder a partir del diálogo, la moderación y la búsqueda de acuerdos políticos.

La actividad comenzará a las 18 horas en el Centro de Innovación y Desarrollo Económico, ubicado en avenida Cura Brochero 2305, y estará abierta al público con entrada libre y gratuita.

En una entrevista con VillaNos Radio, el abogado y magíster en Relaciones Internacionales explicó que el libro no pretende reconstruir una biografía completa del exgobernador, sino abordar una dimensión menos difundida de su trayectoria: su mirada sobre el lugar de Argentina en el mundo y la posibilidad de impulsar un proyecto nacional desde el interior del país.

“Hay una idea en él de país, una idea de proyecto, de lo que tiene que hacer Argentina, del rumbo que tenía que tener el país”, sostuvo Zanichelli.

Para el autor, esa discusión adquiere una relevancia particular en un escenario político atravesado por la polarización, la fragmentación y la ausencia de proyectos nacionales construidos desde las provincias.

“Estamos en un momento de sequía de horizontes, de proyectos”, afirmó.

En ese contexto, cuestionó que buena parte de la agenda política continúe concentrada en las discusiones de Buenos Aires, pese a la existencia de dirigentes y experiencias del interior con una mirada integral sobre el país.

“Parece que a veces los proyectos políticos terminan siempre circunscribiéndose a lo que debaten en Buenos Aires, y nosotros tenemos de repente un exponente de la política nacional que pensó el país desde el interior”, señaló.

El diálogo como responsabilidad política

Uno de los conceptos centrales desarrollados por Zanichelli es la idea del diálogo como una responsabilidad propia de la dirigencia y no únicamente como una consigna electoral.

“El legado para mí tiene que ver con el diálogo, el consenso, practicado desde la responsabilidad de poner la cara como referente y hacerse cargo del lugar que tiene el político en la sociedad”, expresó.

Esa concepción, explicó, se apoyaba en la necesidad de establecer acuerdos capaces de trascender diferencias personales o partidarias.

En esa línea, recordó una definición atribuida a De la Sota: “Las peleas entre los políticos no le resuelven ninguno de los problemas con los que se levantan los argentinos y los cordobeses”.

Para Zanichelli, la vigencia de ese planteo se vuelve visible en una época en la que el enfrentamiento permanente ocupa el centro de la discusión pública, mientras numerosos problemas cotidianos continúan sin respuesta.

“Su legado tiene que ver con tratar de hacer política desde una mesura, desde la cordura, desde el diálogo, recuperar eso”, afirmó.

El autor aclaró que dialogar no significa eliminar diferencias ni construir acuerdos vacíos. Tampoco debería reducirse a la formación de alianzas coyunturales destinadas exclusivamente a competir en una elección.

“Los puentes no son solamente alquimia electoral”, remarcó.

Puentes construidos sobre un programa

Zanichelli retomó la noción de “tender puentes”, utilizada por De la Sota durante su proyección nacional, pero propuso dotarla de contenido programático.

“El puente es que dos años antes de una elección nos sentemos a hablar de política, nos hagamos cargo y pongamos la cara de que somos referentes políticos, que somos dirigentes y que tenemos que tener un plan”, explicó.

Desde esa mirada, los acuerdos deberían surgir de una discusión previa sobre qué país se pretende construir, cuáles serán las prioridades de gobierno y cómo se abordarán los principales problemas económicos, productivos y sociales.

“El puente real está en que nos pongamos de acuerdo en un plan”, sintetizó.

Zanichelli cuestionó las coaliciones conformadas únicamente a partir de cálculos electorales o de la suma de porcentajes, porque pueden llegar al gobierno sin una base política compartida.

“Eso es como atar con alambre algo que después tenés que gobernar al otro día”, sostuvo.

El planteo forma parte de una lectura más amplia sobre la necesidad de que la dirigencia vuelva a conectarse con los territorios y las demandas concretas de la población.

“La política tiene que volver a ir a las bases y decir: ‘¿Qué está haciendo falta acá?’”, afirmó.

“Acordobesar el peronismo”

Zanichelli también destacó como un momento decisivo de la trayectoria de De la Sota su capacidad para revisar las derrotas electorales y construir una propuesta identificada con la realidad provincial.

En ese proceso ubicó una definición que sintetizó como la necesidad de “acordobesar el peronismo y no peronizar al cordobés”.

La frase expresa, según desarrolló, una decisión política central: adaptar el peronismo a la identidad, las demandas y la cultura de Córdoba, en lugar de intentar imponer sobre la sociedad provincial una estructura partidaria rígida.

Para Zanichelli, las derrotas anteriores al triunfo electoral de De la Sota, en 1998, no fueron episodios aislados, sino parte de un proceso de aprendizaje, acumulación territorial y transformación de su propuesta.

Esa construcción le permitió consolidar un peronismo cordobés con identidad propia, apoyado en la gestión, el desarrollo productivo, la vinculación con el sector privado y una estrategia de diferenciación respecto de la conducción nacional del partido.

Producción, empleo y cooperación público-privada

El legado analizado en el libro no se limita a la construcción de consensos.

Zanichelli también identificó una concepción económica basada en la producción, la generación de empleo, la industrialización y la cooperación entre el Estado y el sector privado.

“Hay que hacer que el Estado ayude a la producción y al que emprende”, expresó.

Desde esa perspectiva, el Estado debe facilitar la actividad económica, acompañar a las pequeñas y medianas empresas, promover las exportaciones y evitar que la burocracia se convierta en un obstáculo para quienes producen.

El autor vinculó esa discusión con una autocrítica del peronismo después de la derrota electoral de 2023.

Reconoció que una parte del malestar social estuvo relacionada con la inflación, la inseguridad, la lentitud administrativa y el funcionamiento de un Estado que, en determinados casos, dificultaba las actividades productivas.

“Gran parte del hartazgo de la gente era con la burocracia, con la lentitud, con el Estado que impedía ciertas cosas. Eso también es una autocrítica que hay que hacer”, afirmó.

Zanichelli sostuvo que la actualización del peronismo no debería implicar el abandono de sus principios históricos, sino su adaptación a las condiciones actuales.

“También podemos entender que tenemos que construir un peronismo sin déficit fiscal, por ejemplo. Me parece que está bien eso también, pero no dejar atrás ciertas banderas que tenemos”, planteó.

Una discusión ideológica abierta

El autor ubicó el libro dentro de una discusión política e ideológica más amplia.

Según sostuvo, La Libertad Avanza logró instalar una propuesta doctrinaria durante la campaña electoral de 2023, mientras otros espacios quedaron en una posición defensiva o evitaron explicitar sus propias ideas.

“La Libertad Avanza, como no tenía nada para mostrar de gestión, ganó con ideología”, afirmó.

Frente a ese escenario, consideró necesario que el peronismo reconstruya una propuesta clara, reconozca sus errores y defienda sus convicciones sin limitarse a observar las tendencias electorales.

“No nos vamos a esconder de qué pensamos ni vamos a empezar a ver para dónde va el viento”, señaló.

Al mismo tiempo, reclamó que esa discusión pueda desarrollarse sin convertir al adversario político en un enemigo.

“Tenemos que recuperar el diálogo y la amistad social para tener una discusión en la mesa”, expresó.

En ese marco, Zanichelli mencionó a la diputada nacional Natalia De la Sota como una dirigente con capacidad para reunir sectores detrás de una propuesta alternativa. “Yo, en la Nati, veo un exponente que puede terminar de aglutinar una alternativa”, afirmó.

Sin embargo, evitó anticipar una postulación concreta o definir qué lugar podría ocupar en el próximo escenario electoral: “No sé qué cargo, no sé candidata a qué, pero estamos preparados como espacio para lo que haga falta”.

Pensar el mundo desde los municipios y las provincias

El libro propone además vincular la política internacional con las decisiones que se toman en los territorios.

Zanichelli explicó que buscó evitar un texto reservado a especialistas y mostrar cómo los conflictos internacionales, los cambios económicos globales y las relaciones entre países tienen consecuencias directas sobre las economías regionales.

“No es un manual de política exterior, porque está contado como ensayo y es ameno de leer. Tampoco es necesario saber sobre política internacional para leerlo”, indicó.

La obra recorre distintas etapas políticas de De la Sota, desde su participación en la renovación peronista y su paso por el Congreso hasta su gestión como embajador argentino en Brasil, sus tres períodos como gobernador de Córdoba y su proyección presidencial.

A partir de esas experiencias, Zanichelli reconstruye una mirada sobre la integración regional, la defensa de los recursos nacionales, el vínculo con Brasil, la industrialización y la necesidad de que Argentina defina una estrategia propia frente a los cambios internacionales.

El libro cuenta con prólogos del exministro de Economía Roberto Lavagna y del exgobernador bonaerense y excanciller Felipe Solá, dos dirigentes que, según explicó el autor, conocieron políticamente a De la Sota y podían analizar su trayectoria desde una perspectiva nacional.

Una presentación para conversar sobre política

Zanichelli señaló que la actividad en San Antonio de Arredondo no estará limitada a una exposición sobre el contenido del libro.

La intención es abrir una conversación sobre el presente político, el federalismo, la producción y la posibilidad de construir acuerdos desde el interior.

“La idea es que el libro sea una excusa para conversar sobre política, para juntarnos y convocar también al diálogo”, explicó.

Y agregó: “No solamente para que yo cuente de qué va el libro, sino para que abramos un poco el diálogo”.

La presentación se realizará este viernes 17 de julio, desde las 18 horas, en el Centro de Innovación y Desarrollo Económico de San Antonio de Arredondo, ubicado en avenida Cura Brochero 2305.

La entrada será libre y gratuita.