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Buscan a una joven de 28 años en Villa Carlos Paz

Brenda Verónica Di Nucci, de 28 años, fue vista por última vez el lunes 13 de julio a las 15. La Unidad Judicial pidió aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz solicitó colaboración para localizar a Brenda Verónica Di Nucci, una joven de 28 años que fue vista por última vez el lunes 13 de julio a las 15.

Según la descripción difundida, Brenda mide 1,67 metros, es de contextura robusta, tez morena, cabello oscuro y ojos color café.

Además, posee aros en la nariz y tatuajes en distintas partes del cuerpo.

Quienes puedan aportar información deben comunicarse de manera urgente con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono 03541-428181, internos 55801, 55802 o 55804. También pueden llamar al 911.

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