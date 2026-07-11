Five O’Clock Tea abrió con gran expectativa su 11ª edición y La Cumbre apuesta a una buena temporada de invierno

El intendente Pablo Alicio encabezó el acto inaugural junto con la secretaria de Turismo, Paola Olmos, e integrantes del Ente Mixto. Destacó el crecimiento del encuentro, la articulación con el sector privado y el vínculo con los productores de Misiones. La localidad inició el receso invernal con un 75% de reservas.

La Cumbre inauguró este viernes la 11ª edición de Five O’Clock Tea, uno de los encuentros que ya forman parte de la agenda tradicional del invierno serrano y que durante todo el fin de semana reunirá gastronomía, cultura e identidad alrededor del universo del té.

El acto de apertura se realizó en la Sala Caraffa y fue encabezado por el intendente Pablo Alicio, acompañado por la secretaria de Turismo municipal, Paola Olmos, e integrantes del Ente Mixto de Turismo.

Al brindar las palabras de bienvenida, Alicio destacó el crecimiento sostenido de una propuesta que comenzó con una pequeña carpa junto a la Secretaría de Turismo y que hoy reúne a más de 50 productores, emprendedores y especialistas llegados desde distintos puntos del país.

“Estamos contentos por cómo viene creciendo año tras año este evento. Comenzamos con una carpa muy pequeña al lado de la Secretaría de Turismo y ahora nos acompaña mucha gente de otros puntos de la provincia y del país, además de los vecinos de la localidad”, señaló posteriormente en diálogo con La Jornada.

La exposición se desarrollará hasta el domingo en la Sala Caraffa, ubicada en Pasaje Tassano 55, con stands de blends, hierbas serranas, pastelería, repostería, cerámica y distintos productos relacionados con la preparación y la ceremonia del té.

Degustaciones, cocina y una mirada sobre el té argentino

Luego del acto inaugural, la primera jornada, de la que participaron unas 900 personas, continuó con una degustación a cargo de productores de té.

La programación incluyó además una clase magistral de Cocina Antigua, quien presentó la elaboración de un chutney de frutilla al balsámico.

Más tarde, Silvia Marinaro, sommelier de té e integrante de la Asociación de Tealeros Argentinos, brindó la conferencia “Indicación Geográfica del Té Argentino”, dedicada al reconocimiento, la identidad y las particularidades de la producción nacional.

La jornada se completó con un sorteo entre las personas que contaban con la pulsera del evento y cerró a las 20 horas, después de una tarde que marcó el inicio formal de las actividades previstas para esta edición.

Una tradición convertida en identidad

Five O’Clock Tea recupera una costumbre estrechamente ligada con la presencia de los colonos ingleses que llegaron a La Cumbre junto con el desarrollo del ferrocarril.

Con el paso de los años, aquella tradición fue incorporando nuevas experiencias gastronómicas, capacitaciones, degustaciones y propuestas contemporáneas, sin perder el vínculo con la historia de la localidad.

Alicio destacó además la relación construida con Misiones, principal provincia productora de té del país.

“Hemos formalizado este vínculo con la provincia de Misiones, donde se produce el té. Por eso nuestro eslogan: ‘El té se produce en Misiones y se toma en La Cumbre’”, expresó.

La consolidación del encuentro también estuvo acompañada desde sus primeras ediciones por declaraciones de interés legislativo y por la participación de instituciones públicas y privadas.

El trabajo conjunto con el sector privado

Durante la apertura, el intendente remarcó el papel de las áreas municipales de Turismo y Cultura, junto con el Ente Mixto, el Centro Comercial y los prestadores de la localidad.

“Para nosotros es fundamental poder trabajar entre el sector público y el privado. Ese trabajo conjunto nos potencia y tenemos que entender que le hace bien a La Cumbre”, afirmó.

Alicio señaló que los representantes del Ente Mixto y del Centro Comercial no solo acompañaron el acto, sino que participaron activamente en la preparación y el desarrollo de la propuesta.

Esa articulación se refleja también en el tradicional CircuiTé, que este año conecta a 15 casas de té, cafés, hoteles y espacios gastronómicos.

Forman parte del recorrido Dani Cheff, Folly Tienda y Café, Punto Cumbre, Fábula Arte y Café, Hotel Cruz Chica, Villa Art, Pauli Sin Gluten, Viva la Pepa, Amelia, Café Rusznak, Lo de Meli en Gerónimo, Buddhi, El Andén, Alma–Casa Toledo y el Restaurant La Cumbre Golf Club.

Cada establecimiento ofrece una experiencia particular, con infusiones, repostería, dulces y productos regionales. El circuito puede disfrutarse durante las jornadas de Five O’Clock Tea, pero también forma parte de la oferta turística permanente de La Cumbre.

Expectativas para las vacaciones

El comienzo del encuentro coincide con el inicio de las vacaciones de invierno y con una primera señal positiva para el sector turístico local.

Alicio indicó que La Cumbre registraba un 75% de reservas antes del comienzo formal del receso y consideró que ese porcentaje podría transformarse en un nivel mayor de ocupación a partir de las contrataciones de último momento.

“Estamos contentos por el movimiento turístico que estamos viendo, en un momento que sabemos que es difícil desde lo económico. Teníamos un 75% de reservas y seguramente eso se convertirá en un porcentaje mayor de ocupación”, sostuvo.

El intendente reconoció que la crisis nacional impactó con fuerza en las últimas temporadas, especialmente en localidades cuya economía depende en gran medida del turismo.

“Lo hemos vivido con una ocupación menor a la que veníamos teniendo en años anteriores. Eso nos obliga a seguir trabajando, a potenciarnos entre el sector público y el privado y a generar eventos para que el público nos elija”, explicó.

En ese marco, defendió la necesidad de fortalecer una estrategia regional y de trabajar junto con el resto de las localidades del departamento.

“Todo nuestro valle de Punilla tiene algo muy bueno para ofrecer en cada una de sus localidades. También trabajamos para potenciarnos como comunidad regional y fortalecer el turismo de Punilla”, expresó.

Cómo continúa el encuentro

La exposición reabrirá este sábado a las 14 horas. Desde las 16, Ángeles Chatelain brindará la conferencia “Etiqueta en mesas de té, detalles y tips”.

A las 17 se realizará una nueva degustación de productores y, desde las 17.15, Jimena Ardita y Natalia Sosa enseñarán a preparar budín inglés tradicional y sin TACC.

La jornada incluirá además una actividad sobre centros de mesa a cargo de Sofía Vogel, de Blossom & Co., con cupos limitados y reserva previa al 3548 637837.

El domingo, la exposición abrirá a las 12. A las 15, Pablo Machicote ofrecerá una conferencia sobre elaboración y experiencia de té; a las 16, Soledad Carrizo Pastelería presentará una clase de galletitas de jengibre; y a las 17 tendrá lugar la última degustación.

Uno de los momentos centrales llegará a las 18, con la elección del mejor scone. El sorteo final será a las 19 y el cierre de la edición está previsto para las 20 horas.

Todas las actividades son de acceso libre y gratuito, sujetas a la capacidad de la sala. Desde la organización recomendaron concurrir con una taza propia para participar de las degustaciones y reducir el uso de elementos descartables.

Con once ediciones, una creciente participación de expositores y una propuesta que se extiende por distintos puntos de la localidad, Five O’Clock Tea volvió a reunir historia, sabores y turismo en el comienzo de una temporada invernal clave para La Cumbre.