Multas de la Caminera: actualizaron la UF y las sanciones máximas superan los $4 millones

La actualización publicada en el Boletín Oficial modifica los montos que utiliza la Policía Caminera para calcular las infracciones. Las faltas leves parten desde $42.020, mientras que las sanciones máximas pueden alcanzar los $4.202.000.

La Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito fijó en $2.101 el nuevo valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado para determinar el costo de las multas viales en la provincia de Córdoba.

La actualización fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y servirá de referencia para las sanciones aplicadas por la Policía Caminera.

El monto de cada infracción depende de la cantidad de unidades prevista por la legislación y de la gravedad de la conducta cometida. Además del pago económico, algunas faltas implican pérdida de puntos, inhabilitación para conducir o incluso una denuncia penal.

Cuánto cuestan ahora las multas

Las infracciones leves se sancionan con entre 20 y 100 UF, por lo que los valores van desde $42.020 hasta $210.100. También pueden generar la pérdida de hasta 2 puntos de la licencia.

Dentro de esta categoría se ubican las conductas que la normativa no clasifica expresamente como graves o muy graves. Uno de los ejemplos habituales es conducir mientras se fuma.

Para las faltas graves, la escala va de 100 a 200 UF, es decir, desde $210.100 hasta $420.200, con una quita de entre 2 y 5 puntos.

En este grupo se incluyen, entre otras conductas, circular sin las luces exigidas, manejar de manera negligente o temeraria, incumplir las reglas de prioridad de paso, realizar adelantamientos indebidos o estacionar en lugares peligrosos.

También se consideran graves la circulación sin la documentación o las autorizaciones correspondientes, la falta de chapa patente, el uso de un vehículo sin condiciones técnicas de seguridad y la omisión de auxilio ante un accidente.

Las infracciones muy graves se calculan entre 200 y 400 UF, con multas que pueden alcanzar los $840.400 y la pérdida de entre 5 y 20 puntos.

En esta categoría aparecen conductas como cruzar un semáforo en rojo, circular en contramano, exceder la velocidad en situaciones de riesgo, conducir sin el seguro obligatorio, escapar después de participar en un accidente o contaminar el ambiente.

Sanciones que superan los $4 millones

Las multas más severas se ubican entre 1.200 y 2.000 UF. Con el nuevo valor, parten desde $2.521.200 y pueden llegar a $4.202.000.

Este rango alcanza a infracciones como la alcoholemia positiva y los daños contra la infraestructura vial. Según las circunstancias, también pueden disponerse la inhabilitación para conducir y actuaciones penales.

La legislación contempla además la posibilidad de agravar una sanción cuando la conducta puso en peligro la vida o la salud de otras personas, produjo daños materiales o entorpeció un servicio público.

También puede aplicarse un castigo mayor cuando alguien simula atender una emergencia, utiliza indebidamente una franquicia especial o comete la infracción aprovechándose de su condición de funcionario.