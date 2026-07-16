Jueves templado en Villa Carlos Paz y viernes con viento y marcado descenso nocturno

La temperatura alcanzará los 27° durante este jueves, con una disminución gradual de la nubosidad. El viernes seguirá agradable por la tarde, con 23°, aunque el viento será más intenso y hacia la noche se sentirá una baja marcada del termómetro.

Las temperaturas propias de la primavera se harán presentes por unas horas en pleno invierno en Villa Carlos Paz, con una tarde templada este jueves y un cambio más perceptible durante el viernes.

Para hoy, jueves 16, se espera una jornada con nubosidad en disminución y una temperatura que alcanzará una máxima de 27°. El ambiente se mantendrá agradable durante la tarde, después de un comienzo cercano a los 17°.

El viernes 17 continuará con valores relativamente altos para julio, aunque la máxima bajará hasta los 23°. El principal cambio estará en el viento, que ganará intensidad durante la jornada y podría aumentar la sensación de frescura.

La baja térmica se hará más evidente hacia la noche y las primeras horas del sábado, con registros que podrían acercarse a los 8°.

El contraste de estas 48 horas estará entre la tarde templada del jueves y un viernes ventoso, que dará paso a un ambiente bastante más frío al finalizar el día.