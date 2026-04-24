Boca goleó a Defensa y Justicia en Varela y se metió en los playoffs

Con una actuación contundente en el segundo tiempo, Boca venció 4-0 a Defensa y Justicia este jueves en Florencio Varela, por la fecha 16 del Torneo Apertura, y aseguró su clasificación a los playoffs. El Xeneize además quedó como líder de la Zona A, mientras que el Halcón salió de los puestos de clasificación.

Boca derrotó 4-0 a Defensa y Justicia este jueves en el estadio Norberto Tomaghello, en el arranque de la fecha 16 del Torneo Apertura, y dio otro golpe fuerte después del Superclásico. El equipo de Claudio Úbeda resolvió con claridad un partido clave y se acomodó en la pelea grande de su zona.

La historia empezó a inclinarse en el primer tiempo con el gol de Milton Giménez, y en el complemento Boca lo liquidó con una ráfaga. Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel completaron la goleada en una noche en la que la visita fue mucho más eficaz y terminó redondeando una diferencia amplia. El tanto de Merentiel, además, fue con revisión del VAR antes de ser convalidado.

El trámite fue bastante más cerrado antes del descanso, pero en la segunda parte Boca mostró su mejor cara, dominó el desarrollo y transformó la ventaja mínima en una goleada. Defensa y Justicia había llegado a convertir en el arranque, aunque la acción fue anulada por fuera de juego, y después no logró sostener el partido cuando Boca aceleró.

Con este resultado, Boca quedó puntero de la Zona A y selló su pase a la fase de eliminación directa, mientras que Defensa y Justicia, con 19 puntos, cayó al noveno puesto por diferencia de gol y salió de los ocho mejores.

En lo que viene, Boca visitará a Cruzeiro este martes 28 a las 21.30 por la Copa Libertadores, mientras que Defensa y Justicia volverá a presentarse el domingo 3 de mayo frente a Gimnasia de Mendoza por el torneo local.