Belgrano empató con Barracas Central, terminó con diez y no pudo asegurarse la clasificación

El Pirata igualó 0-0 este lunes ante Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la fecha 15 del Torneo Apertura, en un resultado que lo dejó todavía en zona de playoffs, aunque sin poder sellar su clasificación. La visita jugó el tramo final con uno menos por la expulsión de Leonardo Morales.

Belgrano empató 0-0 con Barracas Central este lunes, por la fecha 15 del Torneo Apertura, en un partido clave por la pelea en la Zona B. El punto le permitió al conjunto cordobés mantenerse en puestos de clasificación, pero dejó pasar la chance de asegurarse el boleto con anticipación.

El desarrollo fue cerrado y con pocas situaciones claras. Belgrano tuvo algunas aproximaciones más nítidas, pero no logró romper el cero, y a los 34 minutos del segundo tiempo sufrió la expulsión de Leonardo Morales, después de que el árbitro Nicolás Lamolina revisara la acción en el VAR por un tirón de pelo sobre Nicolás Capraro.

En el balance general, el equipo de Ricardo Zielinski manejó más la pelota y remató algo mejor, pero le faltó profundidad para transformar ese dominio en ventaja. Barracas Central sostuvo el trámite con orden y terminó rescatando un punto en su cancha.

Con este empate, Belgrano quedó quinto en la Zona B con 23 puntos, mientras que Barracas Central se ubicó séptimo con 20 unidades, ambos todavía metidos en la pelea por clasificar entre los ocho mejores del grupo.

En la próxima fecha, Belgrano recibirá a Gimnasia este domingo desde las 17.30, mientras que Barracas Central visitará a Racing este viernes a las 21.30.