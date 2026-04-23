Belgrano recibe a Gimnasia en Alberdi con operativo de seguridad definido

El Cosedepro dispuso el esquema de seguridad para el partido que Belgrano jugará este domingo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Julio César Villagra, con ingreso solo para público local. En la misma mesa de trabajo también se aprobó el operativo para el cruce de Dogos XV y Pampas XV por el Super Rugby Américas.

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) definió el operativo de seguridad para el partido que Belgrano disputará este domingo, desde las 17:30, frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Julio César Villagra, por la penúltima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

La planificación fue resuelta durante una reunión realizada en el propio estadio de Alberdi, encabezada por el presidente del organismo, Marcelo Frossasco, junto a dirigentes del club, autoridades policiales y representantes de organismos provinciales y municipales.

Según se informó, el encuentro se jugará solo con público local. Los ingresos habilitados a las tribunas serán por Arturo Orgaz, La Rioja y Hualfín, sectores donde además estará ubicado el personal de Tribuna Segura. En ese marco, se recomendó a los hinchas asistir con carnet de socio y Documento Nacional de Identidad.

Entre los elementos permitidos figuran banderas de 2×1, tirantes e instrumentos de viento y percusión. En cambio, quedarán prohibidas las armas blancas y de fuego, bebidas alcohólicas, elementos pirotécnicos de cualquier tipo, banderas de clubes rivales y símbolos o carteles que impliquen discriminación o puedan incitar a la violencia.

Del operativo participarán efectivos de la Policía de Córdoba, FPA, Bomberos, seguridad privada, personal de salud, ambulancias, socorristas, controladores de ingresos y agentes de la Municipalidad de Córdoba. Además, se indicó que el plantel de Belgrano estará alojado en el hotel Quinto Centenario.

También habrá operativo para Dogos XV

En la misma mesa de trabajo, el Cosedepro aprobó además el dispositivo de seguridad para el partido de rugby entre Dogos XV y Pampas XV, que se jugará este viernes a las 20 en la cancha de Córdoba Athletic, ubicada en Argañaraz y Murguía 3251, en barrio Jardín.

Para ese encuentro, el ingreso del público estará habilitado desde las 18, mientras que ambas delegaciones accederán al predio por el portón número 3.

En el operativo intervendrán la Policía de Córdoba, seguridad privada, servicio sanitario y distintas áreas del municipio, entre ellas Tránsito, Defensa Civil y Guardia Urbana.

El organismo también anticipó que una semana después, el sábado 2 de mayo, Dogos XV volverá a jugar como local frente a Tarucas, la franquicia de Tucumán, con un esquema de seguridad similar.