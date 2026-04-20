Talleres aprovechó su momento, venció a Riestra y sigue firme en zona de clasificación

La T se impuso 2-0 este domingo ante Deportivo Riestra por la fecha 15 del Torneo Apertura, en un partido que empezó con una hora y media de demora por la lluvia. Con el triunfo, el equipo de Carlos Tevez llegó a 24 puntos y se afirmó entre los que hoy avanzan a la próxima instancia.

Talleres derrotó 2-0 a Riestra en el Mario Alberto Kempes, por la fecha 15 del Torneo Apertura, y sumó tres puntos importantes en la pelea por meterse en los playoffs. El encuentro tuvo un arranque atípico, porque la intensa lluvia obligó a postergar el inicio y recién pudo jugarse a las 22.00, una hora y media después del horario previsto.

La diferencia la construyó rápido el equipo cordobés. Ronaldo Martínez abrió el marcador a los 10 minutos y Augusto Schott amplió a los 25, en un primer tiempo que dejó a la T claramente mejor parada. Antes, el árbitro Fernando Echenique había frenado el arranque por el agua acumulada y por el estado de las líneas del campo, que debieron ser remarcadas antes de que finalmente se jugara.

En el desarrollo general, Talleres fue superior y manejó el partido con autoridad. Tuvo amplio dominio de la pelota, generó más situaciones y prácticamente no pasó sobresaltos ante un Riestra que apenas inquietó una vez a Guido Herrera. La victoria se sostuvo más por control y eficacia que por un trámite dramático.

Con este resultado, Talleres llegó a 24 puntos y se mantuvo en zona de clasificación en la Zona A, mientras que Riestra siguió con 7 y quedó muy comprometido en la tabla.

En la próxima fecha, Talleres visitará a Estudiantes el sábado a las 17.00, mientras que Riestra recibirá a Independiente el viernes a las 17.00.