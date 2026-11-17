La reconocida actriz protagonizará junto a Fabio Aste una función de la exitosa obra de Ira Levin, el viernes 27 de noviembre en el Teatro Ciudad de las Artes. Una historia de suspenso psicológico que comienza con un encuentro casual y se transforma en una pesadilla llena de secretos.

Una joven conoce a dos desconocidos durante una cena. La pareja, amable y aparentemente inofensiva, asegura que ella tiene un parecido extraordinario con una muchacha que murió muchos años atrás. La invitan a conocer su retrato. ¿Qué podría salir mal?

Ese encuentro es apenas el comienzo de “El cuarto de Verónica”, el thriller psicológico que llegará a Córdoba el viernes 27 de noviembre, con Silvia Kutika y Fabio Aste al frente del elenco.

La función será a las 21.30 en el Teatro Ciudad de las Artes, con una historia que lleva diez temporadas cautivando al público a través de una combinación de intriga, tensión y giros inesperados.

Escrita por Ira Levin, autor de la célebre novela El bebé de Rosemary, la obra construye un universo donde las apariencias pueden resultar engañosas y cada nueva revelación pone en duda lo que parecía evidente.

Una invitación que se convierte en pesadilla

La historia transcurre en Boston y tiene como protagonista a Susan, una joven de 20 años que cena tranquilamente con su novio cuando una pareja de ancianos se acerca para contarle algo desconcertante.

Según aseguran, Susan es prácticamente idéntica a Verónica, una muchacha fallecida hace mucho tiempo.

Intrigados por aquella coincidencia, los jóvenes aceptan acompañarlos hasta una antigua mansión para observar el retrato que permitiría comprobar el parecido.

Pero lo que comienza como una visita impulsada por la curiosidad pronto se transforma en una experiencia inquietante.

A partir de ese momento, la obra introduce al espectador en un juego de identidades, secretos y situaciones cada vez más perturbadoras, donde resulta difícil distinguir las verdaderas intenciones de los personajes.

Y cuanto menos se sepa de lo que sucede después, mejor.

El suspenso también se vive sobre el escenario

“El cuarto de Verónica” pertenece a esa clase de historias que utilizan el suspenso psicológico para mantener al público pendiente de cada gesto, cada palabra y cada cambio en las relaciones entre los personajes.

A diferencia de otros espectáculos que recurren a grandes despliegues escenográficos, aquí buena parte de la tensión nace de las actuaciones y de una trama que modifica constantemente las certezas del espectador.

Silvia Kutika, con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, encabeza esta puesta junto a Fabio Aste, en una propuesta que recupera la tradición del thriller teatral.

El texto de Ira Levin, publicado originalmente en 1973, explora el lado más inquietante de las relaciones humanas y demuestra cómo una situación aparentemente cotidiana puede convertirse en algo completamente diferente.

Con una duración de 80 minutos, la obra propone una experiencia de suspenso que invita al público a intentar descubrir qué está sucediendo antes de que llegue el desenlace.

Una única función en Córdoba

“El cuarto de Verónica” se presentará el viernes 27 de noviembre, a las 21.30, en la Sala Mayor del Teatro Ciudad de las Artes, ubicado en avenida Pablo Ricchieri 1955, en la ciudad de Córdoba.

El espectáculo está recomendado para mayores de 16 años.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Autoentrada y en la boletería del teatro.

Una oportunidad para disfrutar de una historia que comienza con una coincidencia aparentemente inocente y termina poniendo a prueba todo lo que el público cree haber entendido.