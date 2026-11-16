En Villa Carlos Paz, Juliano calificó a Milei de “loco desquiciado” y cuestionó la “pereza política” de los radicales que buscan alinearse con La Libertad Avanza

El diputado nacional cerró el encuentro de UCR de Pie con una dura crítica al presidente y a los sectores del radicalismo que consideran inevitable un acuerdo con los libertarios. Después, en una entrevista con La Jornada, rechazó la polarización con el kirchnerismo y llamó a construir nuevos espacios políticos, capaces de convocar también a votantes desencantados de Milei. “Hay que salir de esta idea extorsiva de que está la suerte echada en la Argentina”, sostuvo.

“Yo los quiero invitar a que nosotros no dejemos atado nuestro destino como fuerza política a un montón de elementos que hasta hace poco tiempo nos venían y nos decían: ‘Quedate tranquilo, gana Larreta o Patricia Bullrich’. Y nos terminó ganando este loco desquiciado que está rompiendo la poca idea de país que nos tiene que quedar y que nosotros tenemos que salir a defender”.

Con esa contundente referencia al presidente Javier Milei, el diputado nacional Pablo Juliano cuestionó durante el cierre del encuentro de UCR de Pie, realizado en Villa Carlos Paz, a los sectores del radicalismo que consideran que su futuro político depende de subordinarse a una fuerza con mayores posibilidades electorales.

La expresión fue uno de los momentos más fuertes de su intervención del sábado en el Hotel El Cid. Pero detrás de la descalificación al mandatario hubo un planteo político más amplio: el radicalismo debe dejar de buscar candidatos ajenos detrás de los cuales alinearse y recuperar su capacidad para construir una alternativa propia.

Juliano considera que una parte de la dirigencia sigue interpretando cada proceso electoral a partir de las posibilidades de triunfo de otros espacios. Antes fueron Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Ahora, para algunos radicales, el camino aparentemente inevitable sería un acuerdo con La Libertad Avanza.

El diputado tiene una definición para esa conducta: “pereza política”.

En una entrevista mano a mano con La Jornada, realizada después de su participación en el encuentro, profundizó esa crítica, cuestionó las negociaciones centradas exclusivamente en candidaturas y alianzas, y rechazó que los argentinos deban resignarse a elegir entre el actual gobierno y el kirchnerismo.

“Yo creo que hay que salir de esta idea extorsiva de que está la suerte echada en la Argentina”, afirmó.

Y advirtió que no se puede aceptar como única alternativa electoral el regreso a una experiencia política que considera agotada o la continuidad de un presente que describe como doloroso.

“No podemos dar por hecho que nos dejen extorsionar con una idea de volver al pasado, que era lamentable, o un presente que está siendo doloroso”, sostuvo.

Su propuesta apunta a reunir dirigentes y ciudadanos de distintas procedencias políticas alrededor de nuevos espacios de representación, sin renunciar a la identidad radical ni quedar condicionados por las estructuras partidarias tradicionales.

“Siempre gana otro partido”: la crítica a los radicales que buscan alinearse

La discusión adquiere especial relevancia en Córdoba, donde distintos sectores de la UCR consideran que un acuerdo con La Libertad Avanza resulta necesario para construir una alternativa capaz de derrotar al peronismo provincial en 2027.

Consultado por La Jornada sobre esa posición, Juliano respondió sin rodeos.

“Yo lo que creo que se da ahí es el caso de la pereza política. Pereza política”.

Y vinculó esa conducta con las expectativas que una parte de la dirigencia radical había depositado en otros candidatos durante las elecciones presidenciales de 2023.

“Son los mismos que te vienen a decir que antes ganaba Larreta o ganaba Patricia. Siempre gana otro partido”, cuestionó.

Para Juliano, el problema no se limita a una estrategia electoral equivocada. Expresa una renuncia a discutir ideas, construir liderazgo y ofrecer un proyecto propio de transformación.

Su planteo es que el radicalismo no puede reducir sus decisiones a identificar qué fuerza tiene mayores posibilidades de ganar y buscar un lugar dentro de ella.

“Acá lo que creo que hay que hacer es qué idea y qué vocación tenés vos. Si vos tenés una idea, una vocación de transformación o tenés una idea básicamente de poder llevar al país a otro lugar”, sostuvo.

El diputado, de 38 años, también vinculó esa postura con una responsabilidad generacional: considera que quienes aspiran a representar una renovación política no pueden aceptar que el futuro de la Argentina esté limitado a las alternativas que hoy dominan la competencia electoral.

Por eso rechazó tanto la subordinación al oficialismo nacional como un acercamiento al kirchnerismo.

“Cuando digo que hay dirigentes que se quieren poner debajo de La Libertad Avanza, están cometiendo un error. Y lo mismo hacen los otros que se quieren poner debajo del kirchnerismo”, afirmó.

Para Juliano, ambas conductas expresan la misma falta de iniciativa política.

“Nadie habla de terceras nada”

Aunque el encuentro de UCR de Pie aparece vinculado con los intentos de construir una alternativa a los alineamientos que predominan en Córdoba, Juliano rechazó expresamente que su propuesta deba definirse como una tercera vía.

“Nadie habla de terceras nada”, respondió cuando La Jornada introdujo esa posibilidad.

La aclaración tiene un sentido político.

El diputado no pretende presentar su propuesta como una posición intermedia entre dos extremos ni organizar un nuevo espacio únicamente a partir de su ubicación en el mapa ideológico.

Considera que las categorías tradicionales resultan insuficientes para interpretar los problemas actuales.

“Hay un modelo en donde se intenta explicar o por izquierda o por derecha y en realidad lo que nos está pasando es que es para arriba y para abajo”, planteó.

Con esa expresión buscó poner el acento en las desigualdades sociales y económicas, frente a una dirigencia que, según cuestionó, dedica demasiado tiempo a discutir candidaturas, reformas electorales y distribución de espacios de poder.

Su crítica incluyó a quienes se desesperan por organizar coaliciones y conseguir un lugar en una “carpa VIP”, mientras las preocupaciones de buena parte de la sociedad quedan relegadas.

Desde esa perspectiva, el desafío no consiste simplemente en construir otra alianza.

La discusión debería comenzar por identificar a quiénes se pretende representar, qué problemas necesitan respuestas y qué proyecto de país puede convocar a una mayoría social.

El diputado considera que esa tarea exige abandonar una política demasiado concentrada en sus propias estructuras y recuperar la capacidad de interpretar lo que ocurre fuera de ellas.

El sacudón de 2023 y las viejas etiquetas partidarias

Una parte importante del diagnóstico de Juliano se apoya en lo ocurrido durante las elecciones presidenciales de 2023.

El triunfo de Milei, después de una campaña en la que numerosos dirigentes tradicionales habían anticipado otros escenarios, representa para él una advertencia sobre las dificultades de los partidos para comprender los cambios sociales.

“En el 23 la sociedad te pegó un sacudón”, recordó.

En su interpretación, aquella elección demostró que las estructuras partidarias y las figuras consolidadas dejaron de garantizar la representación de sectores que estaban buscando respuestas diferentes.

Y considera que ese proceso podría profundizarse en 2027.

“Ahora ese sacudón le suma la boleta única, lo cual el sacudón del 27 va a ser más grande y nadie lo está viendo venir”, pronosticó.

Su advertencia apunta especialmente a quienes creen que el próximo escenario electoral ya está definido y que solamente queda elegir entre las fuerzas que hoy parecen más competitivas.

Juliano sostiene que esa lectura reproduce los mismos errores que precedieron a la irrupción de Milei.

Por eso considera que tampoco alcanza con reconstruir las viejas coaliciones ni apoyarse exclusivamente en las identidades históricas de los partidos.

“No vas a poder entender lo que viene para el 27 a través de las viejas etiquetas partidarias”, afirmó.

Y propuso avanzar en nuevas formas de organización: “Vamos a tener que hacer un esfuerzo por crear nuevos espacios, nuevas cosas que contengan esos valores”.

La definición no implica abandonar la UCR.

“Esto no significa ni cerrar el radicalismo, ni venderlo, ni nada por el estilo”, aclaró.

Lo que propone es que el partido conserve sus principios, pero pueda participar de construcciones más amplias, capaces de convocar a ciudadanos que no necesariamente se identifican con sus estructuras tradicionales.

Alfonsín y la necesidad de mirar hacia afuera

Para explicar esa idea, Juliano recurrió a una referencia central de la historia radical: Raúl Alfonsín y la campaña presidencial de 1983.

Recordó que el expresidente comenzó convocando a los radicales, pero comprendió que su propuesta debía trascender las fronteras del partido para representar a sectores mucho más amplios.

“Alfonsín en el 83, cuando convocó a los radicales, lo empezó a hacer a los radicales y lo primero que les dijo es: ‘Miren para afuera’”, evocó.

La referencia le permitió establecer una diferencia entre preservar una identidad política y encerrarse dentro de una organización partidaria.

Para Juliano, los votantes no necesariamente eligen una propuesta después de estudiar las tradiciones doctrinarias de cada fuerza. Muchas veces acompañan a quien consigue interpretar las preocupaciones de un determinado momento histórico.

En ese sentido, consideró que el ascenso de Milei estuvo vinculado con su capacidad de expresar el malestar social que los partidos tradicionales no habían logrado canalizar.

El desafío para quienes cuestionan al actual gobierno sería comprender las nuevas demandas de la sociedad y construir una respuesta que no dependa exclusivamente de recuperar votantes históricos.

Por eso también criticó la insistencia en discutir “los sellos y las orgánicas partidarias que no le importan a nadie”.

Convocar incluso a quienes votaron a Milei

La propuesta de Juliano contempla una convocatoria que excede ampliamente al radicalismo.

Durante la entrevista mencionó al socialismo, la Coalición Cívica, sectores del PRO y también a ciudadanos que apoyaron electoralmente a Milei, pero que hoy podrían sentirse decepcionados con su gobierno.

Ese último grupo ocupa un lugar particular en su razonamiento.

El diputado considera que una parte de los votantes libertarios acompañó al actual presidente con la expectativa de terminar con las prácticas de la denominada casta política.

Sin embargo, cuestionó la incorporación de dirigentes asociados con etapas anteriores, como Daniel Scioli y miembros de la familia Menem, a quienes mencionó para discutir la promesa de renovación que impulsó el ascenso del libertarismo.

“Yo lo voté para que termine con la casta”, recreó al referirse a las expectativas de algunos de esos electores.

Y formuló una pregunta que revela uno de los alcances más importantes de su propuesta:

“¿Por qué un montón de argentinos bien intencionados que creyeron en una alternativa distinta hoy no puedan ser convocados tampoco por nosotros?”

La distinción es significativa.

Juliano cuestiona duramente al presidente y a su proyecto político, pero no considera que todos los ciudadanos que lo votaron deban quedar identificados de manera permanente con ese espacio.

Por el contrario, entiende que una alternativa debería tener capacidad para convocar también a quienes buscaron un cambio en 2023 y ahora podrían estar dispuestos a escuchar otras propuestas.

El planteo amplía las fronteras de la construcción política que imagina, aunque también supone el desafío de reunir sectores con experiencias, posiciones y expectativas diferentes.

Romper la lógica de que cualquier alternativa favorece al adversario

Otro de los ejes de la entrevista estuvo relacionado con las dificultades que enfrenta cualquier proyecto que pretende disputar espacio fuera de la polarización.

En Córdoba, los sectores que impulsan una gran alianza opositora sostienen que la dispersión electoral puede favorecer al peronismo provincial.

A escala nacional, el argumento aparece bajo otra forma: cuestionar al gobierno puede ser interpretado como favorecer al kirchnerismo, mientras que rechazar a este último puede ser presentado como una ayuda a Milei.

Juliano considera que aceptar esa lógica impide construir algo diferente.

“Alzando la voz, no quedándose callado, no dejándose amedrentar ni extorsionar”, respondió cuando La Jornada le preguntó cómo enfrentar ese condicionamiento.

Y cuestionó la acusación recurrente contra quienes no se ubican dentro de alguno de los polos dominantes.

“Enseguida empiezan a decir que tal o cual le hace el juego al otro”, observó.

Su respuesta fue categórica: “Acá no hay que hacerle juego a nadie, acá lo que hay que hacerle es juego al sentido común”.

El diputado no desconoce la importancia de construir mayorías electorales, pero rechaza que ese objetivo deba resolverse mediante una subordinación automática a las fuerzas que aparecen mejor posicionadas.

Para él, la competencia política también exige asumir el riesgo de ofrecer propuestas distintas y disputar la representación de quienes no encuentran respuestas en las opciones actuales.

UCR de Pie y las tensiones del radicalismo cordobés

Las declaraciones de Juliano se produjeron durante el encuentro de UCR de Pie, realizado el viernes 13 y sábado 14 de noviembre en el Hotel El Cid de Villa Carlos Paz, bajo la consigna La historia nos une, el futuro nos convoca.

La convocatoria tuvo como uno de sus principales impulsores locales al exlegislador provincial y empresario hotelero Rodrigo Serna, y reunió a dirigentes y militantes radicales interesados en debatir el presente del partido y sus perspectivas hacia 2027.

Durante la primera jornada se desarrollaron exposiciones de Myrian Martínez, de la Fundación E+E; Rocío Daghero, licenciada en Relaciones Internacionales; y la politóloga Romina Mazzieri.

El sábado continuaron las actividades de intercambio y debate, con Juliano como principal orador del cierre.

También participaron dirigentes provinciales como los legisladores Carlos Briner y Dante Rossi, vinculados con sectores del radicalismo que mantienen diferencias con quienes consideran prioritario alcanzar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

La convocatoria constituyó así una expresión de las discusiones que atraviesan a la UCR cordobesa: cómo posicionarse frente al gobierno nacional, qué alianzas construir para disputar la provincia y qué lugar debe ocupar la identidad radical en ese proceso.

Juliano llevó esa discusión a una escala nacional, al advertir que el problema no consiste solamente en definir con qué partidos competir en 2027.

Su planteo es que el radicalismo debe recuperar capacidad de convocatoria, generar nuevas formas de organización y participar en una construcción que no quede limitada a los acuerdos entre dirigentes.

“Me llevo una especie de federalización adentro de Córdoba”

En el balance del encuentro, Juliano destacó que la participación había superado sus expectativas.

Reconoció que imaginaba una convocatoria de alcance más local, pero encontró dirigentes provenientes de distintos puntos de Córdoba.

“Me llevo el entusiasmo de una especie de federalización adentro de Córdoba”, expresó.

Para el diputado, esa presencia territorial representa una oportunidad para llevar las discusiones del encuentro a otras ciudades y ampliar el trabajo político.

“Poder llevar estas ideas a cada rincón de la provincia, al interior profundo de Córdoba”, planteó.

También mencionó la necesidad de profundizar la presencia en los barrios de Córdoba capital.

La propuesta es que las conversaciones no queden encerradas en encuentros partidarios ni dependan exclusivamente de las figuras con mayor exposición pública.

Juliano considera que una alternativa política necesita recuperar vínculos con la sociedad y organizarse territorialmente, incorporando a personas que hoy permanecen alejadas de la vida interna de los partidos.

Una alternativa que todavía debe construirse

La intervención de Juliano en Villa Carlos Paz dejó expuesta una diferencia de fondo con los sectores del radicalismo que consideran inevitable un acuerdo electoral subordinado a La Libertad Avanza.

El diputado rechaza tanto esa estrategia como cualquier acercamiento al kirchnerismo basado únicamente en la oposición a Milei.

Su propuesta apunta a reunir a radicales y dirigentes de otras fuerzas, pero también a ciudadanos que no se sienten representados por la disputa entre los dos espacios nacionales.

El desafío es considerable: transformar esa convocatoria en una construcción con ideas compartidas, presencia territorial y capacidad electoral.

Juliano considera que la primera condición es abandonar la resignación de quienes dan por definido el próximo escenario político.

Por eso, su crítica a la “pereza política” no estuvo dirigida solamente a una negociación puntual del radicalismo cordobés, sino a una forma de entender la política que, según su mirada, renuncia a construir una propuesta propia antes de intentarlo.

La dureza de sus palabras contra Milei fue el pasaje más resonante del encuentro. Pero su advertencia a los radicales tuvo otro destinatario: aquellos dirigentes que, frente a cada elección, buscan identificar al ganador para ubicarse detrás.

Después de recordar que muchos daban por seguro el triunfo de Rodríguez Larreta o Bullrich en 2023, Juliano insistió en que el radicalismo no debe volver a atar su destino a esos pronósticos.

Y en la entrevista con La Jornada dejó planteada la idea que articula toda su posición: no aceptar que la Argentina esté condenada a elegir entre regresar a un pasado que cuestiona o sostener un presente que considera doloroso.

Para el diputado, esa disyuntiva no debería definir el futuro político del país. Pero superarla exige algo más que rechazar a Milei y al kirchnerismo: construir una alternativa que hoy todavía no existe con la fuerza necesaria para disputarles ese lugar.