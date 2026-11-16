El PJ de Villa Carlos Paz vivió una convocante “Gran Tarde de Mujeres” junto a La Bicho y respaldó la gestión de Llaryora

Alrededor de 400 mujeres participaron del encuentro organizado por el PJ local en el Teatro Acuario, que contó con el espectáculo humorístico de La Bicho. Durante la jornada, los dirigentes destacaron las obras provinciales en la ciudad y expresaron su respaldo al gobernador Martín Llaryora.

Con la convocatoria de alrededor de 400 mujeres que colmaron el Teatro Acuario, el Partido Justicialista de Villa Carlos Paz, en el marco de la Junta Promotora Llaryora 2027, llevó adelante este sábado por la tarde el encuentro “Gran Tarde de Mujeres”.

La jornada, pensada como un espacio de cercanía y recreación, contó con el espectáculo humorístico de La Bicho. En un clima de alegría y camaradería, las asistentes disfrutaron del show, participaron de sorteos de premios, cantaron y se divirtieron en familia.

La actividad fue encabezada por el presidente del PJ de Villa Carlos Paz, Carlos Quaranta, junto a la presidenta del PJ del departamento Punilla, Mariana Caserio, acompañados por el dirigente y empresario Cristian Gómez; Fabricio Díaz, dirigente y funcionario provincial; Carla Bruno, jefa comunal de Cabalango; y los funcionarios provinciales Javier Malvasio y Rosalía Cáceres. También participaron Mariano Reuteman, Libia Smania, Roman Calos D’Vit y Marina Losada, entre otros.

Hicieron uso de la palabra el presidente del PJ local, Carlos Quaranta; Cristian Gómez y Fabricio Díaz, mientras que Mariana Caserio estuvo a cargo del cierre de los mensajes.

Los dirigentes coincidieron en la necesidad de estar cerca de los vecinos frente a la crítica situación social y económica que atraviesa el país, valorando y respaldando las decisiones políticas y la gestión del gobernador Martín Llaryora, quien, frente a este escenario, ha sostenido un gobierno presente con respuestas concretas en salud, educación y discapacidad, y que transforma la realidad de Villa Carlos Paz mediante obras estratégicas.

En ese sentido, los referentes pusieron en valor inversiones históricas que la Provincia ejecuta en la ciudad: la repavimentación de la avenida Cárcano, junto al nuevo acueducto sobre esa arteria, que mejoró sustancialmente el servicio de agua; la construcción de la nueva sede de la Universidad Provincial, que cambiará la dinámica educativa y social de la ciudad; y el nuevo Hospital Regional, entre otras acciones pensadas para mejorar la calidad de vida de los carlospacenses.

Finalmente, los dirigentes ratificaron el compromiso de militar y trabajar unidos de cara al próximo año para asegurar la continuidad de Llaryora al frente de la Gobernación, convencidos de que tanto Córdoba como Villa Carlos Paz necesitan profundizar este modelo de gestión y desarrollo.