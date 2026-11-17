La actividad se realizará este sábado 21 de noviembre, desde las 11. La propuesta permitirá conocer el patrimonio y distintos rincones de la localidad, con inscripción previa en la Secretaría de Turismo.

La Municipalidad de La Cumbre invita a vecinos y visitantes a participar este sábado 21 de noviembre de una nueva edición del Circuito Poblado Histórico, una propuesta turística y cultural que permite descubrir parte de la historia y el patrimonio de la localidad.

La actividad comenzará a las 11 y consistirá en un recorrido pedestre guiado por distintos espacios de interés histórico, con relatos sobre los lugares, personajes y acontecimientos vinculados con el desarrollo de La Cumbre.

La iniciativa busca acercar a los participantes al patrimonio local a través de una experiencia que combina caminata, historia y conocimiento del entorno urbano.

El recorrido será libre y gratuito, aunque requiere inscripción previa.

Los interesados podrán anotarse en la Secretaría de Turismo de La Cumbre o comunicarse al teléfono 3548 637837.

La propuesta forma parte de las actividades destinadas a difundir la historia de la localidad y ofrecer a vecinos y turistas nuevas oportunidades para conocer su patrimonio cultural.