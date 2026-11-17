El tiempo seguirá variable en Punilla, con períodos de sol, nubosidad y nuevas precipitaciones. Una alerta amarilla por tormentas regirá desde la tarde de este martes hasta la madrugada del miércoles, cuando comenzará a sentirse un ambiente más fresco.

La inestabilidad continuará presente en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla durante este martes y miércoles, con posibilidades de chaparrones y tormentas en distintos momentos de ambas jornadas. Las temperaturas mostrarán una tendencia descendente, especialmente durante el miércoles, cuando la abundante nubosidad limitará el ascenso térmico.

Este martes 17 de noviembre comenzó con cielo parcialmente despejado y temperaturas cercanas a los 16 grados. Para el resto de la mañana se esperan períodos de sol y una recuperación térmica que podría llevar la máxima a valores de entre 24 y 26 grados.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a modificarse después del mediodía, con un incremento de la nubosidad y posibilidades de tormentas aisladas durante la tarde.

El viento soplará principalmente del sector sudeste, con intensidad leve a moderada. Hacia la noche podrían registrarse nuevas precipitaciones, algunas de mayor intensidad.

Alerta amarilla por tormentas

Para Villa Carlos Paz y otras localidades de Punilla se encuentra anunciada una alerta amarilla por tormentas desde las 18 de este martes hasta las 6 del miércoles.

La advertencia contempla la posibilidad de tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Los acumulados previstos para las áreas comprendidas en el aviso se ubican entre 30 y 70 milímetros, con posibilidades de superar esos registros de manera puntual.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas y extremar las precauciones en sectores próximos a ríos, arroyos y vados de las localidades serranas.

Miércoles más fresco, con lluvias intermitentes

El miércoles 18 comenzará con temperaturas cercanas a los 14 o 15 grados, abundante nubosidad y posibilidades de precipitaciones durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

La temperatura máxima se ubicaría entre 21 y 24 grados, con un ambiente más fresco que el del martes y períodos de cielo mayormente cubierto.

Durante la tarde podrían registrarse nuevos chaparrones, alternados con mejoramientos temporarios. El viento soplará principalmente de los sectores sur y sudeste, con intensidad leve a moderada.

Hacia la noche se espera una disminución gradual de las probabilidades de lluvia, aunque las condiciones meteorológicas continuarían variables en las Sierras de Córdoba durante los días siguientes.