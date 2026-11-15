Denunciaron que entró a una casa con una cadena, amenazó a sus ocupantes y fue aprehendido en Villa Carlos Paz

El episodio ocurrió durante la madrugada en barrio La Quinta. Un joven de 18 años sufrió una lesión en un antebrazo y también se registraron daños en la vivienda.

Un hombre mayor de edad fue aprehendido durante la madrugada en barrio La Quinta, de Villa Carlos Paz, luego de ser acusado de arrojar piedras contra una vivienda, ingresar al inmueble con una cadena y amenazar a sus ocupantes. Durante el episodio, un joven de 18 años resultó lesionado.

El procedimiento se inició alrededor de las 3:20, cuando personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) Zona I fue comisionado por la Central de Comunicaciones a la intersección de Lima y Bogotá, a raíz de una riña.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a un joven de 18 años, quien manifestó que un hombre había arrojado piedras contra la vivienda y provocado daños en la puerta de ingreso.

Según su relato, el individuo habría accedido posteriormente al inmueble por un portón lateral, portando una cadena con la que habría amenazado a los presentes y lesionado en un antebrazo a otro joven, también de 18 años.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la Alcaidía local y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.