Caputo admitió que la economía creció menos de lo esperado y explicó por qué no llegaron los «mejores 18 meses»

El ministro de Economía reconoció que las expectativas del Gobierno para 2026 eran más optimistas y atribuyó la desaceleración al escenario internacional y al temor de los inversores ante un eventual regreso del kirchnerismo. En abril había pronosticado una etapa de crecimiento excepcional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció este lunes que la actividad económica argentina tuvo un desempeño inferior al previsto por el Gobierno y ofreció una serie de explicaciones sobre los motivos por los que todavía no se concretó el escenario de crecimiento que había anunciado siete meses atrás.

Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el funcionario admitió que las proyecciones oficiales de comienzos de año eran más optimistas. «Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más», sostuvo, aunque ratificó su confianza en el programa económico de la administración de Javier Milei.

El reconocimiento contrasta con una de sus declaraciones más enfáticas de este año. El 14 de abril, durante el AmCham Summit 2026, Caputo había asegurado que la Argentina ingresaba en un proceso virtuoso y que «los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas».

Ahora, cuando transcurrieron siete meses desde aquella afirmación, el titular del Palacio de Hacienda reconoció que el crecimiento estuvo por debajo de sus expectativas y atribuyó esa diferencia a una combinación de factores internacionales y políticos.

El escenario internacional y el temor al kirchnerismo

Entre las razones que mencionó, Caputo destacó la prolongación de los conflictos internacionales, el encarecimiento del petróleo y el aumento de las tasas de interés a nivel mundial.

Según explicó, la intensidad y duración de esos factores superaron las previsiones oficiales y afectaron las perspectivas de crecimiento de numerosos países, incluida la Argentina.

Sin embargo, el ministro también responsabilizó a la incertidumbre política interna. A su entender, la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al Gobierno en 2027 genera desconfianza entre inversores y empresarios, lo que demora decisiones de financiamiento e inversión.

Como ejemplo, aseguró que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) tiene $100.000 millones en créditos aprobados que las empresas todavía no utilizaron por temor a un eventual cambio de rumbo político.

Caputo vinculó esa percepción con el incremento del riesgo país y las mayores tasas exigidas para financiar a la Argentina. No obstante, sostuvo que los temores del mercado están sobredimensionados y defendió la solidez del esquema económico.

Qué muestran los últimos indicadores oficiales

Las declaraciones del ministro se producen en un contexto de dificultades para recuperar un crecimiento sostenido de la actividad.

De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente a agosto, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída interanual del 1,7%.

En la comparación mensual desestacionalizada, el indicador mostró una mejora de apenas 0,1%, mientras que la tendencia-ciclo permaneció sin variaciones respecto de julio.

Caputo sostuvo que, después de dos trimestres complicados, comenzaron a observarse señales de recuperación durante agosto y que la mejora se habría profundizado en septiembre. Sin embargo, los datos oficiales del EMAE correspondientes a ese último mes todavía no fueron difundidos.

En materia de precios, el último registro del INDEC mostró que la inflación de octubre fue del 2,2% mensual. El funcionario defendió el proceso de desinflación y aseguró que el Gobierno espera continuar reduciendo el ritmo de aumento de los precios.

El ministro también reconoció dificultades en el mercado laboral. Aunque destacó un incremento del empleo total, admitió que cayó el trabajo asalariado formal y aumentó la cantidad de trabajadores no asalariados.

Las expectativas para 2027

Pese a reconocer que la economía no alcanzó el crecimiento previsto, Caputo mantuvo su perspectiva favorable para el próximo año.

Aseguró que la Argentina llegará a 2027 con superávit fiscal, equilibrio monetario, un programa financiero cerrado y un mercado cambiario más sólido. También anticipó un aumento de las inversiones vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En el plano político, se mostró convencido de que Javier Milei conseguirá la reelección presidencial en primera vuelta, al considerar que el kirchnerismo dejó de representar una alternativa electoral mayoritaria.

De esta manera, el ministro ratificó el rumbo económico del Gobierno, aunque debió reconocer que la recuperación de la actividad avanza a un ritmo inferior al que había pronosticado cuando, en abril, anunció el comienzo de los que serían los mejores 18 meses de la economía argentina en décadas.